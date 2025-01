Lanciare, spingere, colpire col pugno, arrestare e afferrare il pallone con l’aiuto di mani, braccia, cosce, ginocchia e tronco, trattenere la palla per non più di tre secondi, palleggiare senza limiti di tempo sono solo alcune delle regole della Pallamano. Per avere un quadro completo del regolamento di questa disciplina che sta interessando sempre più gli appassionati italiani abbiamo chiesto delucidazioni al giornalista e tecnico federale Gianni Lombardi ai microfoni di Alice Liverani nella prima puntata di Decade – Le regole del gioco