Daniela Ceccarelli esalta Lara Colturi: “Era nell’aria”. E la frase ai giornalisti italiani…

Daniela Ceccarelli ha festeggiato il secondo posto conquistato dalla figlia Lara Colturi nel gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La Campionessa Olimpica di Salt Lake City 2002 nel superG sta seguendo la primogenita nelle vesti di allenatrice insieme al merito.

Ricordiamo che la fresca 18enne (ha spento le candeline lo scorso 15 novembre) gareggia per i colori dell’Albania, dopo la decisione di adottare il passaporto del Paese balcanico per sbarcare rapidamente nel massimo circuito internazionale itinerante. Si tratta del suo secondo podio ai massimi livelli dopo quello conquistato qualche settimana fa nello slalom di Gurgl.

Daniela Ceccarelli ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Ci siamo allenate in Val di Fassa, poi è arrivata l’influenza e Semmering è stata presa con un po’ di stress. Ora è arrivato questo risultato, segno che il percorso intrapreso è quello giusto. Ci siamo allenati con Robinson negli ultimi giorni, Lara andava forte e questo risultato era un po’ nell’aria“.

La 49enne ha poi raccontato le sensazioni che prova quando vede scendere la figlia: “Da mamma si soffre tantissimo, io non guardo il cronometro, guardo solo lei in pista e quando arriva giù e sta bene io sono contenta, poi oggi ha sciato alla grande“. Alla fine un saluto rivolto alla giornalista Sabrina Gandolfi e al commentatore tecnico Paolo De Chiesa, impegnati negli studi Rai: “Vi voglio bene“. Ceccarelli ha collaborato a lungo con il network pubblico, poi ha lasciato l’impegno per dedicarsi totalmente alla figlia.