Daniel Sanders concede il bis e fa sua la prima tappa dopo il prologo nella Dakar tra le moto

La parola d’ordine della tappa numero uno della Dakar da/a Bisha è stata adattabilità. Serviva in quantità industriale per disimpegnarsi nell’autentico mosaico di superfici che i concorrenti hanno dovuto affrontare nella prima vera frazione della Maratona del deserto. Messo in archivio il prologo, oggi si è fatto sul serio: 413 km di speciale e, oltre alla sabbia (abituale compagna di viaggio), i riders hanno dovuto fare i conti con un mix di condizioni, dovendo prestare attenzione anche al terreno roccioso. Fondamentale la navigazione.

Ebbene, il migliore è stato ancora una volta l’australiano Daniel “Chucky” Sanders. Il pilota della terra dei canguri, su KTM è stato il migliore nell’interpretare le varie asperità lungo il percorso, facendo una grande differenza specialmente negli ultimi 100 km, che gli hanno assicurato la vittoria di questa tappa e la vetta della graduatoria.

Immediatamente alle sue spalle troviamo il vincitore dell’edizione 2024, Ricky Brabec. L’alfiere della Honda ha concluso a 2’04” dalla vetta, riuscendo comunque a recuperare terreno nell’ultimo tratto e avendo quindi una buona navigazione nel caso specifico. Brabec, dunque, ha voluto dare segnali di vitalità. Lo stesso si può dire per chi ha concluso 12 mesi fa in piazza d’onore, ovvero Ross Branch. Il pilota della Hero ha terminato con un ritardo di 2’26”, marcando stretto l’americano.

Per quanto riguarda la quarta posizione, ci sarà da fare delle verifiche. Lo spagnolo Tosha Schareina (Honda), in lizza per il successo fino al penultimo intertempo, non è stato brillante nell’affrontare il finale di questa frazione e il suo distacco di 4’42” parla chiaro. Tuttavia, l’iberico potrebbe perdere il suo posto in classifica in favore dell’americano Skyler Howes (Honda), giunto settimo a 14’19” da Sanders. Howes ha perso tempo per assistere Sebastian Bühler, infortunatosi nel corso della speciale. Potrebbe ricevere dalla giuria un bonus di 10′ da togliere al suo tempo finale e per questo potrebbe salire in graduatoria (quarto).