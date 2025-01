Dakar 2025: tutte le donne in gara. Fari puntati su Gutierrez. Sandra Gomez unica tra le moto

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Tra poco più di ventiquattro ore si alzerà infatti il sipario sulla Quarantasettesima edizione del Rally Dakar, per il sesto anno consecutivo in scena nel territorio dell’Arabia Saudita, nello specifico dal 3 al 17 gennaio 2025. Una manifestazione titanica che, ormai da tempo, vanta anche una partecipazione importante di donne pilota e co-pilota, presenti anche quest’anno con numeri significativi.

Chiaramente, le cifre oscillano a seconda delle categorie. Nelle moto ad esempio, è previsto il coinvolgimento di una sola centaura: si tratta di Sandra Gomez, unica rappresentante dell’ampio roster di 135 partecipanti. Per lei sarà la terza Dakar con il Fantic Racing Rally Team. Nel 2022 fu quarantesima, mentre lo scorso anno fu costretta ad uno sfortunato ritiro.

Nelle auto i riflettori saranno invece puntati su Cristina Gutierrez (Dacia Sandrider con Pablo Moreno), in corsa nel T1+ e trionfatrice nel 2024 nella classe Challenger. Attenzione però anche ad Aliyyah Koloc (Buggyra ZM Racing in coppia con Sébastien Delaunay), alla sua seconda Dakar nel T1+ dopo il debutto nella Challenger avvenuto nel 2023. Da non dimenticare poi la veterana Laia Sanz (Century CR6-T in coppia con Maurizio Gerini), personalità che vanta la bellezza di 14 Dakar Rally completati.

Nel già citato campo Challenger spicca invece l’unico binomio totalmente al femminile tra le 53 iscrizioni T3, quello formato da Annet Quandt ed Annie Seel(X-raid Team). Occhio poi a Puck Klassen con Charan Moore (G-Rally Team), oltre che a Dania Akeel con Stephane Duple (Team BBR).

Tra le SSV da menzionare Sara Price con Sean Berriman (Can-Am Factory Team), mentre nei camion cercherà di lasciare il segno Anja van Leon, capo pilota con Ian e Ben van de Laar (Fried van de Laar Racing Team de Rooy FPT). Sarà una rassegna avvincente.