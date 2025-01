Dakar 2025, tappa di oggi Shubaytah-Shubaytah: orari 16 gennaio, programma, tv, streaming

Siamo arrivati quasi alla fine della Dakar 2025. Oggi, giovedì 16 gennaio, andrà infatti in scena la penultima tappa della celeberrima maratona del deserto. La tappa odierna prevede un percorso speculare rispetto a quello di ieri, in quanto sarà caratterizzato da un suolo esclusivamente composto da sabbia e dune, con partenza ed arrivo a Shubaytah per 275 km di speciale (232 di trasferimento).

Un appuntamento in cui può succedere davvero di tutto. La superficie infatti può sparigliare le carte, rendendo la corsa ancora più avvincente, complice anche lo stato psico-fisico dei piloti, ormai stremati dalle fatiche della rassegna più dura del mondo.

Riepiloghiamo brevemente la situazione. Nelle moto la leadership è di Daniel Sanders, al comando con 49:53:59 davanti a Schareina, secondo con +16:31 davanti a Van Benveren, terzo a +2:24. Lotta apertissima poi nelle macchine con al comando Lategan/Cummings, i quali vantano un vantaggio di +2:27 su Al Rajhi-Gottschalk, al posto d’onore provvisorio precedendo Ekstrom/Bergkvist, terzi a +26:46. Nei camion i giochi sono quasi chiusi, considerati i 52:39:23 di Macik e lo scarto di +2:22:07 rispetto a Van den Brink e di +2:26:15 su Loprais.

La prova speciale di oggi scatterà alle ore 5.00 italiane per le moto, poi toccherà anche alle auto alle 5:30 ed infine ai camion alle 6:29. Una sintesi della tappa sarà visibile stasera alle ore 21.00 in tv su Eurosport 2, mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO DAKAR OGGI

Giovedì 16 gennaio

Ore 5.00 partenza moto

Ore 5.30 partenza auto

Ore 6.29 partenza camion

PROGRAMMA DAKAR OGGI: COME SEGUIRE LA TAPPA IN TV O STREAMING

Tv: sintesi in differita su Eurosport 2 (211) alle ore 21.00.

Streaming: la sintesi sarà su discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.