Dakar 2025, tappa di oggi Bisha-Bisha: orari, programma, tv, streaming

Da oggi si fa sul serio. Dopo il prologo di ieri, la Dakar 2025 entra finalmente nel vivo. Oggi, sabato 4 gennaio, si correrà infatti il primo stage, con partenza ed arrivo a Bisha, città dell’Arabia Saudita situata nella provincia sudoccidentale di Asir. La distanza sarà di 500 km, tra cui 412 km di prova speciale cronometrata.

I partecipanti delle moto, delle auto e dei camion correranno su tutte le superfici. La parte più difficoltosa sarà quella centrale, dove sarà necessario studiare la tattica più congegnale per individuare velocità e linee corrette.

Ma com’è andato “l’antipasto” di ieri? Nel prologo tra le due ruote a spuntarla è stato l’oceanico Daniel “Chucky” Sanders, il quale con il crono di 16’51 ha preceduto Ross Branch, secondo davanti allo spagnolo Edgar Canet. Il migliore della auto è stato invece Henk Lategan che, 15’18’’, si è imposto su Mattassi Ekstroem e Nasser Al-Attiyah. Nei camion invece ottima partenza per Mitchel van Den Brink, trionfatore con sette secondi vantaggio rispetto al lituano Vaidotas Zala; segue al terzo posto Martin Macik.

La Dakar 2025 trasmessa in tv su Eurosport2 HD (211), offrendo una sintesi quotidiana delle stage in programma. In streaming si potrà vedere su discovery+, SkyGo, NOW e DAZN. Ci sarà anche la possibilità di seguire sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar. OA Sport vi offrirà una DIRETTA LIVE testuale per ogni tappa della Corsa più dura del mondo.

PROGRAMMA DAKAR 2025 OGGI (orari italiani)

Sabato 4 gennaio

Ore 5:00 Partenza moto

Ore 7:00 Partenza auto

Ore 8:41 Partenza camion

PROGRAMMA DAKAR 2025 STAGE 1: COME SEGUIRE L’EVENTO IN TV O STREAMING

Diretta tv: non presente, ci sarà però una sintesi su Eurosport 2 (211)

Diretta streaming: la sintesi sarà su discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport