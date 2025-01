Dakar 2025: Mitchel van den Brick trionfa tra i camion nella prima tappa, secondo Loprais

Si chiude nel segno di Mitchel van den Brink il primo stage della Dakar 2025 per ciò che riguarda la categoria dei camion. Il pilota olandese a bordo della Eurol Rally Sport a fianco di Van de Pol e di Torrallardona ha fatto sua una prova ben controllata dall’inizio alla fine, cominciata e terminata a Bisha per 413 km totali.

In linea generale van de Brink ha mantenuto un ritmo serrato fin dai primi chilometri, non commettendo mai nessun passaggio a vuoto rilevante e tenendo i nervi ben saldi nella sezione più difficile, il km 151, contrassegnato dalla presenza di quattro camion raccolti in un fazzoletto. Alla fine l’olandese ha tagliato il traguardo in 5:11:09, rifilando +1:40 ad Ales Loprais (Instrade Loprais Team De Rooy FPT), al vertice fino al km 151, salvo poi subire un problema tecnico risolto però in grande stile.

Terzo posto infine per Martin Macik (MM Technology), abile a racimolare un gap di soli +2.29 precedendo Martin Soltys (Tatra Buggyra ZM Racing), piazzatosi sul quarto posto con ritardo di +8.18 tenendo ottimamente testa ai team più competitivi. Domani il secondo stage sarà caratterizzato dalla 48 ore, sempre in scena da Bisha e Bisha: 967 km la durata complessiva.