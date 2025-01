Dakar 2025: Loprais si prende l’ottava tappa tra i camion, ma Macik aumenta il margine nella classifica generale

Dopo un filotto di risultati deludenti, Ales Loprais si riprende e vince la settima tappa della Dakar 2025 nella categoria moto. Il pilota ceco, a bordo della Instrada Loprais Team De Rooy FPT, è riuscito nell’impresa conducendo quasi integralmente i 419 km (di cui 297 km di speciale) di un percorso cominciato e terminato in quel di Al Duwadimi.

Prestazione perfetta per il pilota che, affiancato da Kripal e Rodewald, ha mantenuto la testa della classifica dal primo all’ultimo momento, tagliando il traguardo con il tempo di 4:33:31. Non molla comunque l’attuale leader della classifica generale Martin Macik (con Tomasek e Svanda, MM Technology), il quale si è piazzato al posto d’onore raccogliendo uno scarto di soli dieci minuti e sedici secondi, acqua fresca considerato il suo larghissimo vantaggio in termini di timing totale.

Prosegue poi l’ottimo momento di Kees Koolen (con con De Graaf e Kozlovsky, MM Technology), oggi terzo a +19:26, precedendo un Mitchel van Den Brink (con Torrallardona e Van de Pol, Eurolandie Rally Sport) che oggi si è dovuto accontentare di un piazzamento fuori dalla top 3, chiudendo quarto a +28:55.

Vola quindi Macik nella classifica generale con un vantaggio di oltre due ore (2:08:12) su van Den Brink, secondo davanti a Loprais, sul gradino più basso del podio con un gap di +2:30:57. Domani, lunedì 13 gennaio, andrà in scena l’ottavo appuntamento della rassegna con 487 km (250 km di trasferimento) per un cammino che partirà da Al Duwadimi e terminerà a Riyadh.