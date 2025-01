Dakar 2025, i favoriti delle moto. Brabec punta al bis, assenti Price e Sunderland

Ultimi giorni di attesa in vista della Dakar 2025, che si svolgerà per il sesto anno consecutivo interamente in Arabia Saudita con partenza venerdì 3 gennaio a Bisha e arrivo venerdì 17 gennaio a Shubaytah. La 47ma edizione del rally raid più importante al mondo propone diverse novità rispetto al recente passato, con oltre il 45% delle prove speciali che sarà separato tra le moto e gli altri mezzi.

Proprio per quanto riguarda la categoria moto, va registrata la pesante assenza di due plurivincitori della “Maratona del Deserto” come Toby Price e Sam Sunderland, passati alle auto con una Toyota Hilux. Fari puntati dunque sul campione in carica Ricky Brabec, che vanta due titoli e andrà a caccia quest’anno della sua terza affermazione in carriera.

Lo statunitense della Honda sarà dunque uno dei favoriti principali per il successo nella classifica generale insieme all’argentino Kevin Benavides (KTM) e alle Hero di Ross Branch (campione del mondo rally raid in carica, secondo nella Dakar 2024) e Josè Ignacio Cornejo Florimo.

Ambizioni importanti anche per le Honda di Pablo Quintanilla, Adrien Van Beveren e Skyler Howes, oltre alle KTM di Daniel Sanders e Luciano Benavides, ma attenzione a possibili inserimenti a sorpresa di alcuni outsider nelle zone alte della classifica.