Dakar 2025: i favoriti delle auto. Carlos Sainz vuole la cinquina, Al-Attiyah e Loeb i rivali

Signore e signori domani si parte. La grande sfida della Dakar 2025 sta per cominciare. Dal 3 al 17 gennaio la 47ª edizione del rally raid più famoso del pianeta terra banco. Per la sesta volta e sarà il deserto dell’Arabia Saudita a essere teatro della contesta tra sabbia, roccia e pericoli costanti lungo il percorso. Solo i più coraggiosi e i migliori vedranno sventolare la bandiera a scacchi a Shubaytah il 17 gennaio, dopo aver coperto 5146 chilometri di speciale, 7706 se si tiene conto dei vari trasferimenti.

Tra le auto sarà aperta la caccia a Carlos Sainz. Il 62enne spagnolo cercherà di confermare il titolo ottenuto l’anno scorso, andando a caccia della quinta affermazione in carriera con il quinto costruttore diverso. Sainz, infatti, ha lasciato l’Audi e sposato il progetto della Ford, con il nuovissimo Raptor T1+. Affiancato dal copilota Lucas Cruz, quattro volte vincitore della Dakar, l’obiettivo sarà confermarsi davanti a tutti.

L’iberico dovrò guardarsi dai team-mate Mitch Guthrie Jr, che dopo aver impressionato nella categoria Challenger avrà l’opportunità di competere nella Ultimate con un team di primissimo livello, e dallo svedese Mattias Ekström, in marcatura del madrileno visto il suo passaggio dal Team Audi Sport alla Ford Performance. A completare lo squadrone, l’eterno Nani Roma, ex vincitore della Dakar su due e quattro ruote.

I rivali della Ford, in questo contesto, saranno nella Dacia Sandrider. Un’auto nuovissima realizzata per l’occasione con una line-up di piloti decisamente interessante. Si parte da Nasser Al-Attiyah, cinque volte vincitore della Maratona nel deserto, intenzionato a dare un seguito. Ci sarà poi la fortissima Cristina Gutiérrez, passata dal Red Bull Off-Road Junior Team alla Dacia, dopo aver ottenuto nel 2024 la vittoria nella categoria Challenger al volante di una Mitsubishi. A chiudere il cerchio, il nove volte vincitore del WRC, Sébastien Loeb. L’alsaziano è determinato a porre una croce sulla casella mancante e, dopo tre secondi posti e altrettanti terzi, gli stimoli per l’affermazione assoluta non mancano di certo.

Non andrà sottovalutato il Team Toyota Gazoo Racing con il brasiliano Lucas Moraes, terzo al suo debutto nella Dakar (2023), e il sudafricano Giniel de Villiers, che di podi in questa competizione ne può sfoggiare sette. Vedremo poi cosa riusciranno a combinare con la Toyota Overdrive due ex vincitori sulle due-ruote, ovvero Toby Price e Sam Sunderland. In altre parole, si prospetta un’avventura molto interessante.