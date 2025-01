Coppa Europa sci alpino oggi in tv: startlist discese Zauchensee e Pass Thurn, orari, programma, streaming

Sarà una giornata pienissima per la Coppa Europa di sci alpino 2024/2025. Vanno in scena per due discese: una al maschile e una al femminile. Le donne saranno di scena a Zauchensee, gli uomini a Pass Thurn.

Al femminile la discesa di ieri non è andata benissimo, ma oggi ci riproveranno Carlotta De Leonardis che partirà con il n.1, Sara Allemand con il 10, Giulia Albano con l’11, Aurora Zavatarelli con il 19, Vittoria Cappellini con il 21, Ludovica Vittoria Druetto con il 23, Elena Dal Vecchio con il 33, Federica Lani con il 35, Camilla Vanni con il 38 e infine Melissa Astegiano con il 41.

Al maschile ci saranno Emanuel Lamp, Matteo Franzoso, Marco Abbruzzese, Maximilian Ranzi, Max Perathoner, Mattia Cason, Pietro Broglio, Leonardo Rigamonti e Nicolò Nosenzo.

Le discese di Zauchensee e Bad Thurn di Coppa Europa non saranno trasmesse in diretta tv e neanche in diretta streaming sul canale YouTube della FIS. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO COPPA EUROPA 2024/2025

Giovedì 16 gennaio

Ore 10.15 Discesa maschile di Bad Thurn

Ore 11.00 Seconda discesa femminile di Zauchensee

COPPA EUROPA 2024/2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta scritta: OA Sport

CLICCA QUI PER LA STARTLIST DELLA DISCESA FEMMINILE

CLICCA QUI PER LA STARTLIST DELLA DISCESA MASCHILE