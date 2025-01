Coppa Europa sci alpino oggi in tv, gigante Puy Saint Vincent: startlist, orari, streaming

Prosegue senza soluzione di continuità la Coppa Europa 2024/2025 di sci alpino. Dopo i due slalom femminili di Les Diablerets, il settore femminile si sposta in Francia, in particolare a Puy Saint Vincent per due giganti, mentre non ci saranno i superG in quel di Wengen che sono stati cancellati per le condizioni metereologiche.

In totale ci saranno ben dieci italiane al via di questo gigante: Carole Agnelli, Laura Steinmair, Ilaria Ghisalberti, Sophie Mathiou, Elisa Platino, Tatum Bieler, Alessia Guerinoni, Francesca Carolli, Ambra Pomarè e Alice Pazzaglia. Proprio la giovane Pomarè è tra le più attese e cercherà un bel risultato per tornare ad avere opportunità in Coppa del Mondo.

Il gigante femminile di Coppa Europa a Puy Saint Vincent non sarà trasmesso in diretta tv, ma è prevista la diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della FIS. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta delle due manche.

PROGRAMMA COPPA EUROPA OGGI

Venerdì 10 gennaio

Ore 9.30 Prima manche gigante femminile Puy Saint Vincent – Diretta streaming canale YouTube FIS Alpine.

Ore 13.00 Seconda manche gigante femminile Puy Saint Vincent – Diretta streaming canale YouTube FIS Alpine.

PROGRAMMA GIGANTE PUY SAINT VINCENT: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale YouTube FIS Alpine.

Diretta testuale: OA Sport