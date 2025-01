Coppa Europa sci alpino oggi in tv (11 gennaio) gigante Puy Saint Vincent: startlist, orari, streaming

Si replica a Puy Saint Vincent con il secondo gigante femminile consecutivo e valevole per la Coppa Europa di sci alpino. Bisogna ricordare che, come ieri, anche oggi saranno in pista solo le donne nel circuito continentale, visto che i superG maschili di Wengen sono stati cancellati per il maltempo.

Ieri a vincere è stata l’austriaca Nina Astner, che si è imposta con 23 centesimi di vantaggio sulla canadese Britt Richardson e 35 sulla finlandese Erika Pykalainen, con l’austriaca Victoria Olivier e la svizzera Vanessa Kasper a completare la Top-5.

Per trovare la prima italiana bisogna scendere al quattordicesimo posto di Alessia Guerinoni, staccata di 1.42 dalla vincitrice. Alle sue spalle si è piazzata Ilaria Ghisalberti. Sicuramente in casa Italia si cerca il riscatto oggi dopo una prestazione decisamente opaca ieri.

Il secondo gigante femminile di Coppa Europa a Puy Saint Vincent non sarà trasmesso in diretta tv, ma è prevista la diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della FIS. Non perdetevi la diretta scritta di entrambe le manche su OA Sport!

PROGRAMMA COPPA EUROPA OGGI

Sabato 11 gennaio

Ore 9.30 Prima manche gigante femminile Puy Saint Vincent – Diretta streaming canale YouTube FIS Alpine.

Ore 13.00 Seconda manche gigante femminile Puy Saint Vincent – Diretta streaming canale YouTube FIS Alpine.

PROGRAMMA GIGANTE PUY SAINT VINCENT: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale YouTube FIS Alpine.

Diretta testuale: OA Sport