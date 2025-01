Coppa Davis 2025, iniziano i primi turni. La Spagna rischia senza Alcaraz, Italia esentata

Cominciano i primi turni della nuova Coppa Davis 2025: formula che è stata ancora cambiata rispetto agli ultimi anni. Addio alla fase a gironi di settembre e un turno in più con la formula casa-trasferta prima delle final eight che si disputeranno a novembre a Bologna. Italia che sarà infatti esentata da questa fase e si presenterà direttamente a novembre, in quanto Paese ospitante.

Un primo turno che può essere insidioso anche per alcune formazioni che poi potranno giocarsi il successo finale. Non sarà scontata la trasferta in Svizzera da affrontare per la Spagna che è priva di Carlos Alcaraz e si presenterà con Pedro Martinez, Roberto Carballes Baena, Pablo Carreno Busta e Alejandro Davidovich Fokina contro giovani di prospettiva come Jerome Kym e “usati sicuri” come Marc-Andrea Huesler e Dominic Stricker.

Non mancheranno i grandi nomi: era annunciata la presenza di Novak Djokovic che dovrà probabilmente rinunciare a causa dello strappo alla coscia procuratosi agli Australian Open. Serbia che affronterà la Danimarca guidata da Holger Rune a Copenaghen. Ci sarà anche Casper Ruud a rappresentare la sua Norvegia nella sfida contro l’Argentina di Francisco Cerundolo e Tomas Martin Etcheverry.

Non mancherà neanche Alex de Minaur per l’Australia che troverà la Svezia in trasferta, mentre le altre sfide saranno tra Belgio e Cile, tra Canada e Ungheria, tra tra Austria e Finlandia, tra Giappone e Gran Bretagna, tra Cina Taipei e Stati Uniti, tra Cechia e Corea del Sud, tra Croazia e Slovacchia e tra Francia e Brasile.