Con quale pettorale partirà Sofia Goggia in gigante: le ipotesi in base alla World Cup Starting List

Con l’ultimo aggiornamento, giunto al termine della gara di Semmering, la World Cup Starting List di gigante femminile, valida per quanto concerne la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, contribuirà a stabilire l’ordine di partenza della prima manche della gara di Kranjska Gora, in Slovenia.

Sabato 4 gennaio Federica Brignone, prima, potrà avere un pettorale tra l’1 ed il 7, mentre Marta Bassino, nel secondo gruppo di merito all’11° posto (decima per l’infortunio di Shiffrin), partirà con un pettorale tra l’8 ed il 15, cosa che non potrà fare Sofia Goggia, al rientro nella specialità.

Goggia, 19ma in graduatoria, scalerà al 16° posto in virtù del ritiro della norvegese Ragnhild Mowinckel e degli infortuni della statunitense Mikaela Shiffrin e della slovacca Petra Vlhova, ma avrà bisogno di un ulteriore forfait per rientrare nel secondo gruppo di merito, altrimenti sarà costretta a partire col pettorale numero 16.

WORLD CUP STARTING LIST GIGANTE FEMMINILE

1 297601 BRIGNONE Federica ITA 100 – 100 750 205 200 745

2 506399 HECTOR Sara SWE 16 100 80 583 159 196 620

3 516138 GUT-BEHRAMI Lara SUI – 20 29 771 210 49 610

4 415232 ROBINSON Alice NZL 80 – 60 492 134 140 498

5 6535237 SHIFFRIN Mikaela USA 45 – – 429 117 45 357

6 426193 STJERNESUND Th. NOR 40 50 26 307 84 116 339

7 107613 GRENIER Valerie CAN – 29 50 327 89 79 317

8 385116 LJUTIC Zrinka CRO 13 80 32 239 65 125 299

9 539909 MOLTZAN Paula USA 24 45 45 236 64 114 286

10 56416 SCHEIB Julia AUT 60 – 40 226 62 100 264

11 299276 BASSINO Marta ITA 20 – 36 259 71 56 244

12 705423 VLHOVA Petra SVK – – – 297 81 – 216

13 516562 RAST Camille SUI 22 60 14 122 33 96 185

14 426100 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 29 – 12 193 53 41 181

15 197651 DIREZ Clara FRA 12 – 5 198 54 17 161

16 425929 MOWINCKEL Ragnhild NOR – – – 217 59 – 158

17 805009 COLTURI Lara ALB 15 29 24 115 31 68 152

18 6536392 HURT A J USA – – 4 202 55 4 151

19 298323 GOGGIA Sofia ITA – – – 205 56 – 149

20 56217 BRUNNER Stephanie AUT 18 – – 176 48 18 146

21 6535773 O BRIEN Nina USA 36 40 16 45 12 92 125

22 56392 GRITSCH Franziska AUT 4 – 2 161 44 6 123

23 56388 LIENSBERGER Katharina AUT 32 – – 122 33 32 121

24 56174 HAASER Ricarda AUT – 32 22 90 25 54 119

24 435334 GASIENICA-DANI. POL 6 24 20 95 26 50 119

26 565401 BUCIK JOGAN Ana SLO 10 14 20 85 23 44 106

27 565491 DVORNIK Neja SLO – 36 15 55 15 51 91

28 108461 RICHARDSON Britt CAN 14 4 8 85 23 26 88

29 516280 HOLDENER Wendy SUI 6 22 10 60 16 38 82

30 516284 GISIN Michelle SUI 9 6 – 88 24 15 79

31 6536171 HENSIEN Katie USA 50 20 3 – – 73 73

32 516268 WILD Simone SUI 3 9 7 60 16 19 63

33 299363 ZENERE Asja ITA 11 13 – 42 11 24 55

34 426257 LIE Kajsa Vickhoff NOR – – 13 45 12 13 46

34 299383 MELESI Roberta ITA – – – 63 17 – 46

34 56199 KAPPAURER Elisabeth AUT – – – 63 17 – 46

37 6295186 PLATINO Elisa ITA – – – 60 16 – 44

38 206355 DUERR Lena GER 26 – 9 9 2 35 42

38 197616 ALPHAND Estelle SWE 8 16 6 16 4 30 42

40 435432 LUCZAK Magdalena POL – – – 52 14 – 38

41 507168 AICHER Emma GER – 12 – 31 8 12 35

41 108077 GRAY Cassidy CAN – – 11 33 9 11 35

43 426187 LYSDAHL Kristin NOR – 7 – 36 10 7 33

43 426043 TVIBERG Maria Therese NOR – – – 45 12 – 33

45 516528 MEILLARD Melanie SUI – – – 37 10 – 27

46 507155 NYBERG Lisa SWE – – – 22 6 – 16

47 198177 BRECHE Clarisse FRA – 15 – – – 15 15

48 6296778 COLLOMB Giorgia ITA – 12 – – – 12 12

49 56315 TRUPPE Katharina AUT – – – 15 4 – 11

50 6295352 GHISALBERTI Ilaria ITA – 10 – – – 10 10

50 6295075 DELLA MEA Lara ITA – 5 – 7 2 5 10

52 507011 LOEVBLOM Hilma SWE – – – 12 3 – 9

53 6537468 BOCOCK Elisabeth USA – 8 – – – 8 8

53 516394 SUTER Jasmina SUI – – – 11 3 – 8

55 206793 DORIGO Fabiana GER 7 – – – – 7 7

55 405138 JELINKOVA Adriana CZE – – – 9 2 – 7

57 198253 McFARLANE Caitlin FRA – – – 8 2 – 6

58 426324 MONSEN Marte NOR – – – 6 2 – 4

59 185475 PYKALAINEN Erika FIN – – – 1 – – 1