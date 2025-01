Sci alpino, il 2025 la Coppa del Mondo può tornare in Italia. Sfida Brignone-Gut Behrami, Goggia ci prova

Il 2025 potrebbe essere un anno molto speciale per lo sci azzurro. In campo femminile, infatti, si sogna nuovamente la conquista della Coppa del Mondo, con Federica Brignone e Sofia Goggia che possono davvero centrare il grande obiettivo. La valdostana va a caccia della seconda sfera di cristallo della carriera, mentre per la bergamasca sarebbe la prima in assoluto. In mezzo c’è sempre l’ostacolo Lara Gut-Behrami, vincitrice nella passata stagione e prontissima per il bis.

Chiaramente l’infortunio di Mikaela Shiffrin ha completamente cambiato le prospettive, visto che l’americana, senza la brutta caduta di Killington, non avrebbe avuto particolari rivali nella corsa alla generale. Il fattore slalom avrebbe alla fine inciso tantissimo, considerando poi che Shiffrin avrebbe avuto anche gigante e superG per ampliare il bottino, lasciando fuori la discesa libera, specialità nella quale aveva già comunicato non avrebbe corso.

La cancellazione dei due giganti di Tremblant e del superG di St.Moritz ha portato poi ad un’attuale classifica un po’ particolare, vista la presenza nei primi due posti della svizzera Camille Rast e della croata Zrinka Ljutic, due atlete che corrono solamente nelle discipline tecniche e che potrebbero al massimo competere per un piazzamento tra le prime cinque.

Troppa la differenza che si viene a creare con una Brignone ed una Gut-Berhami, impegnate invece anche nella velocità. Federica ha creato un piccolo vantaggio di cinquanta punti nei confronti della svizzera grazie alla vittoria di Semmering e al passo falso dell’elvetica, solamente nona dopo essere stata seconda a metà gara. Il rendimento in gigante di Gut-Behrami è stato particolarmente deludente, mentre Brignone ha vinto due dei tre giganti disputati, con l’amarezza dello zero di Killington.

Loro sono certamente le due principali favorite per la vittoria finale, ma attenzione come si diceva a Sofia Goggia, che tornerà a correre in gigante proprio ad inizio 2025 a Kranjska Gora. Sicuramente un esame importante per la bergamasca, che cerca risposte tra le porte larghe per capire se può essere della partita, vista la sua straordinaria competitività nella discipline veloci.

Sarà un mese di gennaio importantissimo per la lotta alla Coppa del Mondo, con davvero tantissimi appuntamenti e tutti in appena trenta giorni: Kranjska Gora, St. Anton, Cortina, Kronplatz, Garmisch e Courchevel. Il 2025 è iniziato e l’Italia sogna in grande.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO FEMMINILE

1. Camille Rast (Svizzera) 351

2. Zrinka Ljutic (Croazia) 334

3. Federica Brignone (Italia) 319

4. Sara Hector (Svezia) 307

5. Lena Duerr (Germania) 270

6. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 269

7. Cornelia Huetter (Austria) 250

8. Mikaela Shiffrin (USA) 245

9. Sofia Goggia (Italia) 240

10. Katharina Liensberger (Austria) 237