Ciclocross, Blanka Kata Vas torna al successo a Massmechelen in una gara fangosa. Brand terza e si prende la Coppa del Mondo

Prima vittoria stagionale per Blanka Kata Vas a Massmechelen. L’ungherese conquista la penultima tappa di Coppa del Mondo di ciclocross, trionfando in volata su Zoe Backstedt e tornando al successo dopo tre anni; terzo posto invece per Lucinda Brand, che conquista ufficialmente il titolo dopo quelli del 2021 e del 2022.

Una gara pazza, in cui tutte le contendenti hanno dovuto fare i conti con un tracciato reso durissimo dalla pioggia delle scorse ore, con il fango a farla da padrone. E non è stato raro vedere le protagoniste a terra: da questo punto di vista è protagonista in negativo Fem Van Empel, caduta per due volte nella zona di contropendenza. E in una giornata durissima, è l’ungherese a uscirne vincitrice, riuscendo a conservare il più possibile le energie per il finale grazie ai meno errori compiuti e resistendo al recupero di Backstedt nel finale.

Finisce terza invece Lucinda Brand, che zitta zitta è rimasta sempre tra le migliori cercando in un paio di occasioni anche la fuga per la vittoria finale. Ma ad un certo punto si è accontentata, anche per la giornata disastrosa di van Empel: ventiseiesimo podio in altrettante gare per l’olandese e chiusi i conti per la Coppa del Mondo, terza della sua carriera.

Quarto posto per Puck Pieterse, che perde il treno per il podio con una caduta su un ostacolo, avanti a Ceylin del Carmen Alvarado e Fem Van Empel, solo sesta. Decimo posto invece per Sara Casasola, che batte in volata la belga Marion Norbert Riberolle dopo una gara difficile ma in cui ha dato buonissimi segnali in vista dei Mondiali.