Ciclocross: a Maasmechelen nuova sfida tra van der Poel e van Aert

Decima e penultima tappa per la Coppa del Mondo di ciclocross: ci si sposta in Belgio, a Maasmechelen, dove andranno in scena domani le gare con un grande spettacolo atteso.

È infatti il giorno dello scontro diretto tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert, il secondo testa a testa stagionale dopo quello andato in scena il 27 dicembre nello Azencross – Loenhout.

Torna al via il neerlandese, campione del mondo in carica, che fino ad ora ha uno score perfetto: cinque gare, cinque vittorie, poi lo stop per un dolore alle costole. Il belga ha trovato invece due successi su quattro partecipazioni. Attenzione anche agli altri belgi Thibau Nys e Michael Vanthourenhout.

Al femminile sfida tutta in casa Paesi Bassi: se la vedranno Fem van Empel, Lucinda Brand e Puck Pieterse, le protagoniste di quasi tutte le tappe stagionali.