Ciclismo, Wout Van Aert: “Si va troppo veloci in bicicletta, bisognerebbe limitare i rapporti”

Wout Van Aert non le manda a dire. Il ciclista belga della Visma | Lease a Bike, dopo un 2024 vissuto purtroppo all’insegna delle cadute e degli infortuni, ha parlato del tema velocità e di quello strettamente legato alla sicurezza.

Intervistato da Sporza, entrando nel dettaglio della scelta degli organizzatori della gara “Attraverso le Fiandre” di rimuovere dal percorso il pezzo di tracciato dove l’anno scorso ha riportato una violenta caduta che gli è costata diversi mesi di stagione per un infortunio grave, ha dichiarato: “È stata una scelta corretta. È un punto chiave e un piccolo errore lì porta facilmente ad una caduta. È un argomento di discussione tra i corridori, così come il fatto che il ciclismo stia diventando sempre più veloce. Per come la vedo io limitare il numero dei rapporti potrebbe rendere il ciclismo più sicuro“.

Poi ha aggiunto: “Ne sono convinto. Se ti trovi in quella discesa e non puoi accelerare ulteriormente, nessuno può muoversi in gruppo. Attualmente si può accelerare così tanto che puoi ancora pensare di superare qualcuno”.

Le parole di Wout Van Aert faranno sicuramente discutere nei prossimi giorni, intanto il ciclista belga si sta preparando per il 2025. Un punto di attenzione sulla questione velocità e sicurezza, in queste ore, è invece “acceso” relativamente all’asfaltatura delle strade che accolgono le corse ciclistiche, spesso tutt’altro che perfette.