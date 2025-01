Ciclismo, tutti gli italiani che correranno in squadre World Tour nel 2025

La stagione 2025 del ciclismo sta per cominciare: il primo grande appuntamento sarà il Tour Down Under in Australia per poi cominciare a fare sul serio da febbraio. Un 2025 che vedrà la bellezza di 57 corridori italiani facenti parte di formazioni World Tour, dai più veterani ai più giovani: il range è piuttosto ampio.

Il numero è superiore ai 53 dello scorso anno e la squadra più rappresentata da corridori nostrani sarà di gran lunga l’Astana che potrà contare sulla bellezza di 13 corridori italiani su cui spicca Alberto Bettiol, un corridore che può sempre avere in canna il grande colpo. Spicca Antonio Tiberi che cercherà grandi risultati nelle corse a tappe, così come Filippo Ganna che su strada potrà far bene nelle classiche.

Molto interessante è la colonia italiana presente nella Lidl-Trek: c’è Giulio Ciccone che è uno scalatore puro che si può prendere delle soddisfazioni in grandi tappe di Grandi Giri, c’è Andrea Bagioli atteso ancora da una consacrazione definitiva e uno dei velocisti più forti del mondo, ossia Jonathan Milan. L’italiano più giovane nel World Tour è Andrea Raccagni Noviero, classe 2004 che compirà 21 anni tra poco, promosso dalla Soudal Quick-Step dalla squadra development, mentre il più anziano è l’immarcescibile Alessandro De Marchi, classe 1986 che compirà a marzo 39 anni.

I CORRIDORI ITALIANI NEL WORLD TOUR 2025