Ciclismo: niente Giro d’Italia per Jonas Vingegaard. Il danese punterà tutto su Tour e Vuelta

Era la speranza degli organizzatori, ma ovviamente anche dei tifosi. Purtroppo non sarà però il 2025 l’anno del debutto di Jonas Vingegaard al Giro d’Italia: la presentazione del percorso della Corsa Rosa c’è stata ieri a Roma, oggi l’annuncio del danese del suo programma che non prevede il Grande Giro nel Bel Paese.

Il capitano della Visma | Lease a Bike ha infatti deciso di puntare tutto ovviamente sul Tour de France, il suo grande obiettivo (già vinto nel 2022 e 2023), per poi completare l’annata alla Vuelta a España.

Le sue parole: “Il mio obiettivo più grande per il 2025 è vincere il Tour de France per la terza volta. È la gara che significa di più per me. La sua grandezza è unica nel mondo del ciclismo. Il Tour mi dà sempre una sensazione speciale, quindi non vedo l’ora di farlo. Farò tutto il possibile per essere alla partenza nella mia migliore forma possibile”.

Il programma del 2025 di Vingegaard:

Volta ao Algarve (19-23 Febbraio)

Parigi-Nizza (9-16 Marzo)

Volta a Catalunya (24-30 Marzo)

Giro del Delfinato (8-15 Giugno)

Tour de France (5-28 Luglio)

Vuelta a España (23 Agosto – 14 Settembre)