Che cos’è l’esibizione che farà Sinner a Las Vegas e quanti soldi guadagnerà

Jannik Sinner si sta godendo qualche giorno di riposo dopo aver vinto gli Australian Open per la seconda volta consecutiva. Il numero 1 del mondo ha trionfato sul cemento di Melbourne al termine di una cavalcata impeccabile e ha conquistato il terzo Slam della propria carriera, poi è rientrato in Italia con un lungo viaggio intercontinentale e i medici gli hanno intimato il massimo riposo per recuperare dalle fatiche fisiche accumulate in terra oceanica, tanto che non ha preso parte all’incontro con il Presidente Sergio Mattarella insieme ai compagni con cui a novembre ha alzato al cielo la Coppa Davis.

Il fuoriclasse altoatesino ha deciso di non disputare il torneo ATP 500 di Rotterdam, in programma sul cemento olandese dal 3 al 9 febbraio, proprio per salvaguardare al meglio il proprio corpo. L’azzurro tornerà in campo direttamente al torneo ATP 500 di Doha, previsto dal 17 al 22 febbraio sul cemento della capitale del Qatar. Dopo l’impegno in Medio Oriente si avvicinerà a grandi passi il doppio appuntamento negli Stati Uniti d’America, dove si disputeranno i primi due Masters 1000 della stagione: 5-16 marzo a Indian Wells, 19-30 marzo a Miami.

Prima di esordire a Indian Wells, dove l’anno scorso fu sconfitto in semifinale dallo spagnolo Carlos Alcaraz (durante quell’evento venne riscontrata la doppia positività al Clostebol), Jannik Sinner disputerà un evento di esibizione: a Las Vegas si cimenterà nel torneo MGM Rewards Slam, previsto nel fine settimana dell’1-2 marzo. Altre stelle parteciperanno a quella kermesse, come il tedesco Alexander Zverev (numero 2 del mondo sconfitto nella finale degli Australian Open) e i padroni di casa Tommy Paul e Taylor Fritz, oltre ad Aryna Sabalenka e Naomi Osaka sul fronte femminile.

Ormai il nostro portacolori sembra essersi abituato ai tornei di esibizione: lo scorso settembre vinse il Six Kings Slam a Riad (Araba Saudita) battendo nell’ordine Daniil Medvedev, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz per intascare un generoso assegno da sei milioni di dollari; a gennaio si è cimentato nella Opening Week a Melbourne prima degli Australian Open regolando Alexei Popyrin e Stefanos Tsitsipas. Quanti soldi guadagnerà Jannik Sinner partecipando a questo torneo di esibizione a Las Vegas? Le cifre non sono ancora state comunicate, ma l’assegno potrebbe essere decisamente generoso.