Champions League oggi in tv: orari partite 29 gennaio, programma Sky, Prime e TV8

Mercoledì 29 gennaio si giocherà interamente alle ore 21.00 l’ottava ed ultima giornata della prima fase della Champions League 2024-2025 di calcio: si disputeranno in contemporanea tutti i diciotto match in programma, con cinque squadre italiane protagoniste, ossia Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan.

Impegni casalinghi per l’Inter, contro i monegaschi del Monaco, e per la Juventus, contro i lusitani del Benfica, mentre giocheranno in trasferta il Milan, con i croati della Dinamo Zagabria, l’Atalanta con gli iberici del Barcellona, ed il Bologna, con i lusitani dello Sporting. Inter, Milan ed Atalanta sono ad un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi, mentre la Juventus è già qualificata ai play-off, infine il Bologna è già eliminato.

Per l’ottava giornata della Champions League di calcio la diretta tv in abbonamento sarà a cura di Sky Sport, che trasmetterà 17 delle 18 sfide in programma, con Inter-Monaco su Amazon Prime Video e Manchester City-Club Brugge anche su TV8, invece la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW per 17 partite, con Inter-Monaco su Amazon Prime Video e Manchester City-Club Brugge anche su tv8.it.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2024-2025

Mercoledì 29 gennaio

21.00 Inter-Monaco – Amazon Prime Video

21.00 Diretta Gol (le altre 17 partite in contemporanea) – Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.00 Juventus-Benfica – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

21.00 Dinamo Zagabria-Milan – Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Barcellona-Atalanta – Sky Sport Max, Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Sporting-Bologna – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 PSV-Liverpool – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

21.00 Brest-Real Madrid – Sky Sport 257, Sky Go, NOW

21.00 Stoccarda-PSG – Sky Sport 258, Sky Go, NOW

21.00 Manchester City-Club Brugge – TV8, Sky Sport Calcio, tv8.it, Sky Go, NOW

21.00 Bayern Monaco-Slovan Bratislava – all’interno di Diretta Gol (Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

21.00 Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk – all’interno di Diretta Gol (Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

21.00 Bayer Leverkusen-Sparta Praga – all’interno di Diretta Gol (Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

21.00 Young Boys-Stella Rossa – all’interno di Diretta Gol (Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

21.00 Lilla-Feyenoord – all’interno di Diretta Gol (Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

21.00 Aston Villa-Celtic – all’interno di Diretta Gol (Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

21.00 Sturm Graz-Lipsia – all’interno di Diretta Gol (Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

21.00 Salisburgo-Atletico Madrid – all’interno di Diretta Gol (Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

21.00 Girona-Arsenal – all’interno di Diretta Gol (Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

