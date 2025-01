Champions League calcio in tv: quali partite su Sky, Prime e TV8 il 29 gennaio

Si è prossimi ai titoli di coda nella prima fase della Champions League di calcio. Ci si appresta a vivere un turno della massima competizione europea per club che così non si era mai visto. Si tratta di una situazione unica dal momento che tutti gli incontri si disputeranno in contemporanea a partire dalle ore 21.00, in modo da evitare qualunque squadra possa avere un vantaggio, sapendo il risultato di una diretta concorrente.

Con l’eccezione del Bologna, già matematicamente eliminato, il destino delle altre squadre italiane è ancora da definire. Inter, Milan, Juventus e Atalanta, infatti, hanno ancora la possibilità di rientrare nel novero della top-8 della graduatoria complessiva che permetterà di qualificarsi direttamente alla fase a eliminazione diretta (ottavi di finale).

I felsinei chiuderanno la loro avventura europea a Lisbona contro lo Sporting e vorranno comunque onorare il loro impegno. La Beneamata giocherà a San Siro contro il Monaco e l’obiettivo saranno i tre punti per non dover fare alcun calcolo di sorta. Il Diavolo, invece, sarà in Croazia e ospite della Dinamo Zagabria. Vedremo come reagirà la formazione allenata da Sergio Conceição su un rettangolo verde particolarmente “caldo”. La Juve riceverà il Benfica in un match che sulla carta è decisamente insidioso, viste le capacità tecniche e di palleggio del club lusitano. In chiusura, la Dea ha la sfida più difficile contro il Barcellona.

Il mega turno conclusivo della Champions League di calcio, in programma mercoledì 29 gennaio, sarà coperto in tv dai canali di Sky Sport, anche attraverso il servizio della Diretta Gol; in streaming su SkyGo e su NOW. Per quanto concerne il singolo incontro, su TV8 e TV8.it in chiaro sarà trasmessa la partita tra Manchester City e Brugge, mentre in esclusiva Amazon Prime Video seguirà Inter-Monaco.

CHAMPIONS LEAGUE CALCIO IN TV

Mercoledì 29 gennaio

Ore 21.00 PSV Eindovhen-Liverpool – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21.00 Sporting Lisbona-Bologna – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21.00 Young Boys-Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21.00 Girona-Arsenal – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21.00 Barcellona-Atalanta – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21.00 Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21.00 Manchester City-Brugge – Diretta tv su Sky Sport / TV8

Ore 21.00 Brest-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21.00 Lille-Feyenoord – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21.00 Juventus-Benfica – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21.00 Aston Villa-Celtic – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21.00 Dinamo Zagabria-Milan – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21.00 Salisburgo-Atletico Madrid – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21.00 Inter-Monaco – Diretta streaming su Amazon Prime Video

Ore 21.00 Stoccarda-PSG – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21.00 Sturm Graz-Lipsia – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21.00 Leverkusen-Sparta Praga – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21.00 Bayern Monaco-Slovan Bratislava – Diretta tv su Sky Sport

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: canali Sky Sport con il servizio offerto a completamento della Diretta Gol; TV8 trasmetterà la partita tra Manchester City e Brugge in chiaro.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it per la partita Manchester City e Brugge in chiaro; Inter-Monaco in esclusiva su Amazon Prime Video.