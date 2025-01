Champions League oggi in tv: orari partite 22 gennaio, programma, streaming

Dopo le partite di ieri, torna anche oggi la Champions League 2024-2025. La più importante competizione calcistica europea per club offre ai suoi appassionati la seconda parte del programma della settima giornata della prima fase.

In questo mercoledì 22 gennaio saranno 2 le squadre italiane in campo: entrambe alle 21. Il Milan, che a San Siro ospiterà gli spagnoli del Girona, e l’Inter, che andrà a fare visita allo Sparta Praga.

Di seguito il recap del programma completo della seconda parte delle partite relative alla 7a giornata della prima fase della Champions League 2024-2025. Tutte le possibilità di seguire i match in tv in chiaro e in abbonamento e in diretta streaming.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Mercoledì 22 gennaio

18.45 Diretta Gol Champions League – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e in streaming su NOW e SkyGO

18.45 Shakhtar-Brest – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e in streaming su NOW e SkyGO

18.45 Lipsia-Sporting – SKY SPORT (canale 254) e in streaming su NOW e SkyGO

21.00 Milan-Girona – Diretta streaming su PRIME VIDEO

21.00 Diretta Gol Champions League – SKY SPORT (canale 251) e in streaming su NOW e SkyGO

21.00 Sparta Praga-Inter – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 PSG-Manchester City – TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e in streaming su NOW, SkyGO e tv8.it

21.00 Real Madrid-Salisburgo – SKY SPORT (canale 254) e in streaming su NOW e SkyGO

21.00 Arsenal-Dinamo Kiev – SKY SPORT (canale 255) e in streaming su NOW e SkyGO

21.00 Feyenoord-Bayern – SKY SPORT (canale 256) e in streaming su NOW e SkyGO

21.00 Celtic-Young Boys – SKY SPORT (canale 257) e in streaming su NOW e SkyGO