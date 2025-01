Calcio femminile: la Fiorentina frenata dal Milan in Coppa Italia, pareggio per l’Inter. Si decide tutto al ritorno

Terminano con due pareggi le ultime partite valide per la Coppa Italia 2024-2025 di calcio femminile. Dopo i successi di Juventus e Roma nella giornata odierna non sono andate oltre l’1-1 la Fiorentina e l’Inter, frenate rispettivamente dal Milan dal Sassuolo. L’accesso in semifinale si giocherà quindi nella gara di ritorno.

Ancora a secco di vittoria la Viola che, ormai in crisi nera da alcune settimane, rompe gli indugi scoccare della mezz’ora con un calcio di rigore concretizzato da Severini e provocato da Soffia, colpevole di aver steso in area Bredgaard. Ma la risposta delle rossonere arriva nelle prime battute della seconda frazione grazie ad Arrigoni, perfetta nel ribadire la sfera in rete ben servita da Ijeh. La marcatrice avrà poi un’occasione ghiottissima al 62’, quando affonda sulla fascia crossando al centro per Doping, la quale però vola sopra la traversa. Sarà di fatto l’ultimo squillo di una disputa che promette scintille per i restanti 90’ minuti.

Si dividono la posta anche Inter e Sassuolo, compagini artefici di un incontro sbloccatosi solo negli ultimi minuti. Ad andare per prima a segno sono le padrone di casa nerazzurre per merito della solita Polli grazie ad un destro di giustezza messo a referto al 77′. Ma nel momento più difficile emerge tutta la personalità del team emiliano, il quale ripristina gli equilibri con Clelland, lesta nel liberarsi di Bartoli e Baldi mettendo la palla al di là della linea.

I match di ritorno della Coppia Italia si giocheranno il 28 gennaio (Fiorentina-Milan, Sassuolo Inter) e il 29 gennaio (Juventus-Lazio, Roma-Napoli).