Calcio femminile, le migliori italiane della 15ª giornata di Serie A: Polli sempre più decisiva, super Castiello

Va in archivio un turno di fondamentale importanza per la Serie A 2024-2025 di calcio femminile. Nella quindicesima giornata appena trascorsa abbiamo infatti assistito al primo K.O della capolista Juventus, costretta a cedere il passo ad una Roma attenta, ordinata e di personalità. Non sbaglia poi l’Inter che, battendo il Como, si è messo sulla scia della prima classificata, tenendo così a debita distante proprio la compagine capitolina, terza davanti ad una Fiorentina ancora a secco di vittorie. Ma quali sono le giocatrici che più hanno brillato?

CALCIO FEMMINILE: LE MIGLIORI ITALIANE DELLA QUINDICESIMA DI SERIE A

ANTONIETTA CASTIELLO (LAZIO) – Prestazione sontuosa per la centrocampista della Lazio, autrice di una fantastica doppietta in occasione della disputa contro il Napoli. Come riportano anche le statistiche offerte da Opta per la massima serie, la giocatrice si è anche rilevata quella che ha effettuato più tiri verso la porta avversaria, ben tre, su quattro complessivi.

MARTINA PIEMONTE (LAZIO) – Standing ovation anche per la centravanti laziale, sempre più decisiva ad ogni match. È, lei, d’altro canto, a sbloccare per prima il tabellino salendo così a quota 4 in Campionato. Ma oltre il goal, ciò che impressiona è il carattere: la voglia di trainare la squadra in ogni momento. Preziosa.

NICOLE ARCANGELI (SAMPDORIA) – La vera mina vagante della Doria è proprio lei, capace di rendersi pericolosa ad ogni pallone toccato e di rendersi artefice di sgroppate faticosissime (vedi l’azione che ha portato al provvisorio 2-0) quanto vincenti. In più si impegna non poco anche in zona difensiva.

ELISA POLLI (INTER) – Da far girare la testa. Prosegue il momento d’oro della bomber nerazzurra, in questa occasione vera giocatore della provvidenza, come dimostra la sua rete, da subentrata, che ha permesso alla formazione lombarda di portare a casa il risultato. Il sogno continua.

ANNAMARIA SETURNINI (INTER) – Corre, si libera, fa impazzire la difesa, si inventa movimenti imprevedibili. Ha lavorato per la squadra dall’inizio alla fine, sfoderando in serie cross al bacio e passaggi filtranti. Una pedina imprescindibile.

MARTINA GIUGLIANO (ROMA) – Farsi trovare al posto giusto e al momento giusto è un dono di poche. Ma quando hai il contorno di una fuoriclasse tutto diventa più semplice. Il fattore MG colpisce ancora, con la rete del 2-1 che ha dato non poco fuoco alla Roma, poi capace di segnare un altro goal alla corazzata juventina.

GIULIA DRAGONI (ROMA) – Una prima gioia indimenticabile. Ma sarebbe riduttivo premiare la giocatrice romana solo per il primo goal segnato. Dietro c’è infatti la crescita di una classe 2006 che, partita dopo partita, aggiunge sempre qualcosa di nuovo, diventando sempre più solida.