Il Como batte l’Udinese nel posticipo del 21° turno di Serie A e fa un passo avanti verso la salvezza

Si chiude con una netta affermazione del Como sull’Udinese per 4-1 il posticipo del ventunesimo turno (il secondo del girone di ritorno) della Serie A 2024-2025 di calcio maschile. Il Monday Night del massimo campionato italiano ha regalato tanti gol sul terreno di gioco dello stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ in uno scontro diretto abbastanza importante soprattutto per i padroni di casa in ottica salvezza.

Gli uomini di Cesc Fabregas hanno ottenuto il quinto successo della stagione, staccando di 3 punti la terzultima posizione dell’Hellas Verona (virtualmente la prima delle escluse dalla zona salvezza) e balzando in un colpo solo al 13° posto in solitaria della graduatoria con 22 punti, a -4 dalla decima piazza di un’Udinese che vede invece allontanarsi il treno Europa.

Partenza lanciata del Como, che sblocca subito il punteggio al 5′ con la rete di Diao su assist di Strefezza. Quest’ultimo ha poi il merito di trovare il gol del 2-0 al 44′ del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, regalando ai lombardi un prezioso doppio vantaggio.

In avvio di ripresa l’Udinese riapre la partita con la rete di Payero e con l’espulsione di Goldaniga, ma i padroni di casa tornano in parità numerica con il rosso a Solet e dilagano nel finale con l’autogol di Bijol al 78′ e la rete conclusiva al 90′ di Nico Paz.