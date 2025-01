Carlos Alcaraz si allena in modo particolare per raggiungere Sinner: un esercizio specifico per essere il migliore

Carlos Alcaraz è determinato a cominciare in maniera diversa dal 2024 il suo anno agonistico. 12 mesi fa, anche per qualche problema fisico, lo spagnolo non è riuscito a esprimersi come avrebbe voluto e quindi c’è la voglia di dimostrare a tutti nei prossimi Australian Open di essere il migliore. L’obiettivo è prendersi la vetta della classifica mondiale di Jannik Sinner e soprattutto essere il migliore senza se e senza ma.

Per questo motivo, Carlitos ha lavorato su tanti aspetti del suo gioco. In particolare, l’attenzione c’è stata sul servizio. Non è un mistero che la battuta sia tra i colpi su cui, a volte, lo spagnolo ha fatto maggior fatica, subendo le iniziative dei suoi avversari, soprattutto quando è stato costretto a usare la seconda di servizio.

Nulla può essere lasciato al caso se si vuol emergere e per questo si è deciso di lavorare su un particolare di non poco conto per ottenere un risultato più efficace. Il focus è stato sul lancio di palla, per consentirgli di sviluppare un movimento più efficiente in termini di consistenza e precisione. Per fare questo, Samuel López e Juan Carlos Ferrero hanno ideato un curioso esercizio in uno degli ultimi allenamenti di Carlos prima del viaggio in Australia.

Intéressant. Photo de Carlos Alcaraz travaillant son lancer de balle au service avec un mini panier de basket. IG/equeliteferrero pic.twitter.com/SwWfKXAQw9 — Tennis Legend (@TennisLegende) December 31, 2024

Servendosi di un piccolo canestro da basket, si è lavorato per migliorare l’altezza del lancio dello spagnolo, con le conseguenze già descritte. Sarà interessante verificare sul campo l’efficace di questa soluzione nel Major di Melbourne.