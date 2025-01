Carlos Alcaraz salterà la Coppa Davis: la Spagna rischia in Svizzera, spiccano altre assenze

Il primo turno della Coppa Davis 2025 si disputerà nel fine settimana del 30 gennaio-2 febbraio, dunque subito dopo gli Australian Open, primo Slam della stagione in programma dal 12 al 26 gennaio sul cemento di Melbourne. Una vicinanza controproducente per il panorama tennistico e che costringerà molti big a rinunciare all’impegno con le proprie Nazionali. Il primo uomo di riferimento a saltare è Carlos Alcaraz: secondo quanto riporta Marca, infatti, il numero 3 del mondo sarà assente in occasione della trasferta della sua Spagna in Svizzera.

Il fuoriclasse iberico, che nel 2024 conquistò Roland Garros e Wimbledon, si vuole concentrare sulla trasferta in terra oceanica e dunque non sarà a Biel, a meno che non esca prematuramente dagli Australian Open e decida così di sostenere le sorti delle Furie Rosse nella massima competizione per Nazionali. Secondo i piani originari, Carlos Alcaraz si riposerà per qualche giorno e poi si concentrerà sul torneo ATP 500 di Rotterdam, con cui aprirà il mese di febbraio.

Il capitano non giocatore David Ferrer dovrebbe fare a meno anche di altre due punte come Roberto Bautista (la moglie Ana dovrebbe partorire il secondo figlio proprio in quei giorni) e Marcelo Granollers (il 38enne sta centellinando le proprie presenze). La Spagna rischia tantissimo nella tana degli elvetici, che di fronte al proprio pubblico cercheranno il colpaccio. Chi vincerà la sfida affronterà la vincente di Danimarca-Serbia per meritarsi l’accesso alla Final Eight di novembre, che andrà in scena a Bologna con l’Italia già qualificata.