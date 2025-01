Carlos Alcaraz regola Borges in quattro set: raggiunto il quarto turno agli Australian Open

Un Carlos Alcaraz concreto e cinico si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open: il portoghese Nuno Borges è battuto in quattro set con il punteggio di 6-2 6-4 6-7(3) 6-2 in poco meno di tre ore di gioco. Un match controllato dal giocatore spagnolo che ha sostanzialmente dominato se non per il tiebreak perso nel terzo set. Ora per il murciano ci sarà uno tra Aleksandar Vukic e Jack Draper.

L’approccio del giocatore spagnolo è subito stato incisivo con il primo break che è arrivato già nel primo gioco per prendere un vantaggio. Un primo set che proprio grazie al break iniziale è stato gestito ed è arrivato un secondo break nel settimo gioco addirittura a zero per conquistare il parziale per 6-2.

Borges che piano piano è entrato in partita, con il suo servizio ha cercato di rimanere a contatto con Alcaraz, ma anche il secondo set gli è scappato di mano proprio nel nono gioco, con un break subito a trenta che gli è costata la frazione per 6-4.

Nel terzo set Alcaraz ha concesso subito due palle break in apertura di set, ma le ha annullate con l’aiuto della prima di servizio, per poi annullare anche un set point sul 5-6 30-40. Nel tiebreak però è stato il portoghese ad avere la meglio per trascinare tutto al quarto set.

Una volta preso il break di vantaggio nel quarto da Alcaraz il match è di fatto concluso, con Borges evidentemente affaticato dopo lo sforzo per portarsi a casa il terzo parziale.

Un Alcaraz che ha badato al sodo e non si è mai distratto al servizio: solo tre palle break offerte e tutte e tre annullate. 84% di punti vinti con la prima di servizio e ben 52 i vincenti scagliati a fronte dei 15 di Borges.