Cappotto norvegese nello slalom di Wengen, brinda McGrath. Italia spettatrice

Dominio norvegese nello slalom di Wengen. Atle Lie McGrath riesce finalmente a sbloccarsi in questa stagione, centrando la terza vittoria della carriera in Coppa del Mondo dopo le prime due ottenute addirittura nel marzo 2022. Una straordinaria giornata per la Norvegia, che festeggia addirittura una favolosa tripletta, che non accadeva tra i rapid gates dal 1998 a Yongpyong con il successo di Furuseth davanti a Jagge e Stiansen.

Rispetto a quanto era accaduto a Madonna di Campiglio, questa volta McGrath ha saputo reggere la pressione e conservare il grande vantaggio accumulato al termine della prima manche. Erano infatti addirittura 99 i centesimi di vantaggio di McGrath sul connazionale Timon Haugan, che ha saputo rimontare otto posizioni nella seconda manche, chiudendo alla fine al secondo posto a 18 centesimi dal compagno di squadra.

La festa norvegese è stata poi completata da Henrik Kristoffersen, che cede una posizione rispetto a metà gara e alla fine conclude al terzo posto a 29 centesimi dal connazionale. Sfuma il sogno del podio in casa per lo svizzero Tanguy Nef, terzo dopo la prima manche e alla fine quarto a 33 centesimi dal vincitore.

La Svizzera resta giù dal podio, visto anche il quinto posto di Loic Meillard (+0.46), ma capace di una straordinaria rimonta nella seconda manche (19 posizioni recuperate) ed il sesto di Daniel Yule (+0.49). Settimo l’austriaco Marco Schwarz (+0.53) davanti al connazionale Manuel Feller (+0.60), al francese Paco Rassat (+0.61) e al bulgaro Albert Popov (+0.67). Solamente undicesimo il francese Clement Noel (+0.73) e dodicesimo Lucas Braathen Pinheiro (+0.80).

L’Italia ancora una volta recita il ruolo della comparsa in slalom. Il solo Tobias Kastlunger è riuscito a raggiungere la qualificazione per la seconda manche, terminando ventisettesimo a 2.28 dal vincitore.

Nella classifica di slalom Kristoffersen è al comando con 435 punti contro i 370 dello svizzero Meillard e i 364 del francese Noel. In quella generale invece comanda sempre con autorità Marco Odermatt con 866 punti davanti allo stesso Kristoffersen con 634.