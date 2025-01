Cambia ancora il tabellone di Sinner: fuori l’ultimo avversario che strappò un set al n.1

Jannik Sinner sta per affrontare sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne il secondo turno degli Australian Open, opposto all’australiano Tristan Schoolkate (wild card). L’altoatesino (n.1 del mondo) ha come obiettivo la prosecuzione del percorso e già sa quale sarà l’avversario che potrebbe affrontare in caso di vittoria contro l’aussie quest’oggi.

Si tratta dell’americano Marcos Giron che, contrariamente alle aspettative, ha sconfitto l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Una partita lottata e molto dura, vinta dall’americano in cinque set: 7-5 3-6 7-5 3-6 6-4. E dunque, Giron attende cosa farà il n.1 ATP contro Schoolkate. Un dato certo c’è e si lega all’eliminazione del sudamericano.

Etcheverry, nei fatti, è stato l’ultimo giocatore ad aver strappato un set a Sinner nel massimo circuito internazionale. Jannik è in serie da 13 partite, senza perdere alcun parziale, e l’ultimo a riuscirci era stato proprio l’argentino nel Masters1000 di Shanghai. Un secondo turno in cui l’azzurro fu messo in grande difficoltà e costretto alla rimonta sullo score di 6-7 (3) 6-4 6-2.

Si spera che nella Rod Laver Arena non vi siano sorprese in questo senso e Giron, dunque, è quello che attende al varco il pusterese nel terzo round.