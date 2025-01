Calendario Europei short track 2025: programma, orari giornalieri, tv, streaming

Dal 17 al 19 gennaio l’anello di ghiaccio di Dresda (Germania) sarà teatro degli Europei 2025 di short track. In questa sede vedremo scendere in pista i migliori esponenti del Vecchio Continente nelle distanze che vanno dai 500 metri individuali alle staffette e lo spettacolo non mancherà di certo. L’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista.

Fari puntati su Pietro Sighel che sarà tra i protagonisti più attesi della competizione. Il 25enne trentino non è stato autore di una prima parte d’annata scintillante anche perché volutamente l’attenzione degli allenamenti si è concentrata sull’essere al massimo nelle competizioni dell’inverno 2025, come appunto quella in terra tedesca.

Compagine tricolore che potrà contare sull’apporto anche di Arianna Fontana. La fuoriclasse valtellinese quest’anno si è spesa moltissimo, dividendosi tra questa disciplina e lo speed skating. Un progetto molto ambizioso in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e questi campionati saranno tra le tappe di passaggio in vista del grande evento.

Gli Europei di short track a Dresda (Germania), previsti dal 17 al 19 gennaio, saranno trasmessi in tv da RaiSport HD solo nel terzo e ultimo giorno di gare, mentre in streaming si potrà seguire su Discovery+ e su RaiPlay Sport 2. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dei tre giorni di gara.

CALENDARIO EUROPEI SHORT TRACK 2025

Venerdì 17 gennaio

Dalle 10.00 – Qualifying Rounds 1500, 500, 1000 metri donne e uomini; quarti di finale Mixed Team Relay; quarti di finale 1500, 500 metri donne e uomini a Dresda (Germania).

Sabato 18 gennaio

Dalle 10.00 – Ripescaggi 1500, 500 metri uomini e donne a Dresda (Germania).

Dalle 13.32 – Semifinali e Finali 1500 metri uomini e donne; quarti di finale, semifinali e Finali 500 metri uomini e donne; semifinali staffette donne e uomini a Dresda (Germania).

Domenica 19 gennaio

Dalle 10.00 – Ripescaggi 1000 metri uomini e donne a Dresda (Germania).

Dalle 13.32 – Quarti di finale, semifinali e Finali 1000 metri uomini e donne; semifinali e Finali Mixed Team Relay; Finale A staffetta femminile; Finale A staffetta maschile a Dresda (Germania).

PROGRAMMA EUROPEI SHORT TRACK 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD solo domenica 19 gennaio

Diretta streaming: Discovery+, RaiPlay Sport 2

Diretta testuale: OA Sport