Calcio, Serie A 2025: Napoli corsaro a Firenze, terminano in parità gli altri anticipi

Nei tre anticipi odierni della 19ma giornata, l’ultima del girone d’andata, della Serie A 2024-2025 di calcio, si registra la roboante vittoria esterna del Napoli, corsaro per 0-3 a Firenze, mentre terminano in parità gli scontri tra Venezia ed Empoli (1-1) e tra Hellas Verona ed Udinese (a reti inviolate).

Nel big match di giornata il Napoli domina in casa della Fiorentina: a spaccare il match alla mezz’ora della prima frazione è David Neres, su assist di Lukaku, che porta in vantaggio i partenopei. Nella ripresa Lukaku su rigore firma il raddoppio al 55′, infine McTominay al 68′ chiude la sfida con la rete del definitivo 0-3.

Nel primo degli scontri di medio-bassa classifica finisce 1-1 tra Venezia ed Empoli: lagunari in vantaggio al 5′ con Pohjanpalo, pareggio dei toscani al 33′ con Esposito, su assist di Colombo. Finisce a reti inviolate, infine, la sfida tra Hellas Verona ed Udinese, con gli scaligeri che resistono in 10 dal 70′ per il rosso a Serdar.

SERIE A CALCIO 2024-2025

RISULTATI 19MA GIORNATA

Venezia-Empoli 1-1

Fiorentina-Napoli 0-3

Hellas Verona-Udinese 0-0

CLASSIFICA

Napoli* 44

Atalanta 41

Inter** 40

Lazio 35

Juventus 32

Fiorentina 32

Bologna** 28

Milan** 27

Udinese* 25

Roma 20

Torino 20

Empoli* 20

Genoa 19

Hellas Verona* 19

Parma 18

Como 18

Lecce 16

Cagliari 14

Venezia* 14

Monza 10

* = una partita in più (19 giocate)

** = una partita in meno (17 giocate)