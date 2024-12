Calendario calcio 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Il 2024 sta per salutarci e il 2025 busse alle porte. Per il calcio una stagione ricca come al solito di eventi, tra competizioni per i club e le selezioni nazionali. La Serie A entrerà nel vivo del suo girone di ritorno e capiremo quale sarà l’esito finale che porterà alla formazione che vincerà lo Scudetto.

In Europa, la nuova formula delle competizioni continentali ha animato la scena nel suo girone unico. In questa parte della stagione, però, si entrerà nel formato classico delle partite a eliminazione diretta e le emozioni non mancheranno di certo per conquistare gli ambiti trofei di Champions League, Europa League e di Conference League.

Spostando il focus di attenzione sulle nazionali, la Nations League e le qualificazioni ai Mondiali 2026 saranno gli appuntamenti da segnare in agenda. L’Italia, presente nei quarti di finale della prima competizione citata, vorrà andare fino in fondo per poi conquistarsi un girone un po’ meno complicato nelle qualificazioni e finalmente staccare il biglietto per la fase finale iridata da cui si è assenti da troppo tempo.

In conclusione, gli Europei Under21 con gli azzurrini allenati da Carmine Nunziata che cercheranno di riportare un titolo continentale che manca dal 2004 e sempre in Slovacchia come in quella circostanza. Venti anni fa fu la squadra allenata da Marco Tardelli, con Andrea Pirlo a inventare in campo, a imporsi. Si spera che il digiuno possa terminare.

CALENDARIO CALCIO 2025

Serie A: 4-5 gennaio 19ª giornata; 10-12 gennaio 20ª giornata; 17-20 gennaio 21ª giornata; 24-27 gennaio 22ª giornata; 31 gennaio-3 febbraio 23ª giornata; 9 febbraio 24ª giornata; 16 febbraio 25ª giornata; 23 febbraio 26ª giornata; 2 marzo 27ª giornata; 9 marzo 28ª giornata; 16 marzo 29ª giornata; 30 marzo 30ª giornata; 6 aprile 31ª giornata; 13 aprile 32ª giornata; 20 aprile 33ª giornata; 27 aprile 34ª giornata; 4 maggio 35ª giornata; 11 maggio 36ª giornata; 18 maggio 37ª giornata; 25 maggio 38ª giornata;

Coppa Italia: 5-26 febbraio quarti di finale; 2-23 aprile semifinali; 14 maggio finale

Champions League: 11-12 febbraio e 18-19 febbraio spareggi; 4-5 marzo e 11-12 marzo ottavi di finale; 8-9 aprile e 15-16 aprile quarti di finale; 29-30 aprile e 6-7 maggio semifinali; 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera finale.

Europa League: 13-20 febbraio spareggi; 6-13 marzo ottavi di finale; 10-17 aprile quarti di finale; 1°-8 maggio semifinali; 21 maggio allo Stadio Mames di Bilbao Finale

Conference League: 13-20 febbraio spareggi; 6-13 marzo ottavi di finale; 10-17 aprile quarti di finale; 1°-8 maggio semifinali; 28 maggio al Wroclaw Stadium di Breslavia finale

Nations League: 20-23 marzo quarti di finale; 4 o 5 giugno semifinali; 8 giugno finale 3° posto e finale 1° posto

Qualificazioni Mondiali 2026: in caso di Gruppo A: 4 settembre Slovacchia-Italia; 7 settembre Italia-Irlanda del Nord; 10 ottobre Italia-Lussemburgo; 13 ottobre Irlanda del Nord-Italia; 14 novembre Lussemburgo-Italia; 17 novembre Italia-Slovacchia; in caso di Gruppo I: 6 giugno Norvegia-Italia; 9 giugno Italia-Moldova; 5 settembre Italia-Estonia; 8 settembre Israele-Italia; 11 ottobre Estonia-Italia; 14 ottobre Italia-Israele; 13 novembre Moldova-Italia; 16 novembre Italia-Norvegia

Europei Under21: 11-28 giugno in Slovacchia