Calcio, pokerissimo Atalanta in Champions League. Prima gioia per il Bologna, ancora un pari per la Juventus

La serata di Champions League porta al calcio italiano due vittorie ed un pareggio. Una giornata cominciata con il netto successo dell’Atalanta contro gli austriaci dello Sturm Graz, mentre in serata è arrivata la prima gioia europea per il Bologna contro il Borussia Dortmund e l’ennesimo pareggio della Juventus in Belgio contro il Club Brugge.

L’Atalanta si diverte davanti ai propri tifosi e si assicura un posto nei playoff. La certezza di essere tra le migliori ventiquattro è aritmetica ed ora nella trasferta di Barcellona la squadra di Gasperini si giocherà addirittura l’accesso tra le prime otto. Nel primo tempo è lo scatenato Mateo Retegui ad aprire la contesa al dodicesimo, ma l’Atalanta deve poi attendere il secondo tempo per completare la festa con i gol di Pasalic, De Ketelaere, Lookman e Brescianini.

Una notte da ricordare per il Bologna, che finalmente riesce ad ottenere la sua prima vittoria in questa Champions League. Nella splendida cornice di un Dall’Ara in grande festa per quella che dovrebbe essere l’ultima europea della stagione, la squadra di Vincenzo Italiano batte per 2-1 i tedeschi del Borussia Dortmund. Nel primo tempo è un rigore di Guirassy ad aprire la contesa, ma nella ripresa nel giro di due minuti tra 70′ e 72′ sono Dallinga ed Illing Jr a far impazzire il pubblico bolognese. Una notte di festa nonostante la qualificazione ai playoff sia impossibile.

Il terzo pareggio stagionale in Champions League compromette la possibilità per la Juventus di entrare tra le migliori otto. La squadra di Thiago Motta non va oltre lo 0-0 in casa del Club Brugge, ottenendo un punto che vale la qualificazione ai playoff, ma non quella agli ottavi, che è diventata impossibile. Non succede molto in Belgio, con davvero pochissime occasioni per la Juventus, che non ha praticamente mai impensierito la difesa dei padroni di casa.