Calcio, il sorteggio per i playoff di Champions: urna buona con le italiane, sfida da brividi Real-City

Il dado è tratto. Si è da poco concluso a Nyon l’atteso sorteggio che ha decratato gli accoppiamenti per i play-off della UEFA Champions League di calcio, il primo con il nuovo format composto in una prima fase a classifica unica, tripartita in tre zone: promozione diretta agli ottavi, spareggi ed eliminazione.

Tolta l’Inter, unica Italiana ad essersi piazzata tra le prime otto, il draw odierno interessava altri tre club nostrani (out il Bologna): Atalanta, Juventus e Milan. Fortunatamente, la sorte ha evitato il temuto derby tra la Vecchia Signora e i rossoneri.

Ma andiamo con ordine. Gli orobici affronteranno il Bruges in una vìs-a-vìs sulla carta semplice. I bianconeri invece sfideranno il PSV, team già battuto per 3-1 nel match inaugurale della rassegna di quest’anno. Per il Milan è invece atteso il Feyenoord.

Tra gli accoppiamenti spicca tuttavia un doppio confronto da finale che vedrà confrontarsi Manchester City e Real Madrid, ovvero le due squadre che hanno vinto il titolo negli ultimi tre anni. Completano il quadro Brest-PSG (derby francese), Monaco-Benfica, Celtic-Bayern e Sporting SP-Dortmund. Le squadre che passeranno il turno se la vedranno agli ottavi con una tra Liverpool, Barcellona, Arsenal, Atletico Madrid, Leverkusen, Lille, Aston Villa e, ovviamente, Inter. Di seguito gli accoppiamenti.

CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025: GLI ACCOPPIAMENTI DEI PLAY-OFF