Calcio femminile: testa-coda tra Juventus e Napoli nella 17ma di Serie A. Bella sfida tra Fiorentina ed Inter

La Serie A 2024-2025 di calcio femminile si appresta a vivere un diciassettesimo turno di fuoco, con un menu di partite interessanti e soprattutto importanti per il prosieguo di un’annata che si sta avvicinando al termine della cosiddetta Regular Season.

Sarà ad esempio un Impegno solo apparentemente facile per la capolista Juventus che, per l’occasione, dovrà affrontare un Napoli (calcio d’inizio 12:30 di domenica 2 febbraio) diventato dallo scorso weekend fanalino di coda del Campionato a causa della sconfitta con la Sampdoria nello scontro diretto. Il pronostico non può che fare per favorite le ragazze di Canzi, ma la garra e la voglia di tirarsi fuori dalle sabbie mobili potrebbe fare nuova linfa alle partenopee.

La Doria dal canto suo farà visita al Tre Fontane per sfidare la Roma (calcio d’inizio ore 15:45 di sabato 1 febbraio), a caccia di riscatto dopo la brutta sconfitta contro il Milan per 3-2. Le genovesi, entusiaste del successo nello scontro-salvezza, sono intenzionate a fermare le avversarie con le unghia e con i denti, e utilizzeranno tutto il proprio potenziale per farlo.

Ma la disputa più gustosa non può che essere quella che metterà a confronto Inter e Fiorentina (calcio d’inizio ore 12:30 di sabato 1 febbraio), con una finestra particolare sulla viola, a caccia di continuità dopo il successo in Coppa Italia contro le rossonere e seriamente intenzionate a rompere il filotto di giornate negative.

Dal canto loro per Polli e compagne lo scontro sarà propizio per cancellare la prestazione negativa in Coppa, dove hanno dovuto cedere il passo ad un Sassuolo in stato di grazia, pronto a sfidare curiosamente proprio il Milan (calcio d’inizio ore 18:00 di sabato 1 febbraio) per proiettarsi in poule scudetto. Chiude il quadro un altro vìs-a-vìs di alto profilo: Como-Lazio (calcio d’inizio ore 15:00 di domenica 2 febbraio), due squadre che si stanno comportando sempre bene in ogni fine settimana. Di seguito il quadro completo.

CALCIO FEMMINILE: IL PROGRAMMA DELLA DICIASSETTESIMA DI SERIE A