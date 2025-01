Calcio femminile, le migliori italiane della 16ª giornata di Serie A. Girelli ispirata, Arrigoni ‘tuttocampista’

Calato il sipario sul sedicesimo turno della prima fase del campionato di calcio femminile di Serie A. Tante partite di un certo spessore sono andate in archivio. Vi proponiamo l’elenco delle migliori giocatrici italiane della giornata tenutasi nel week end.

Cristiana Girelli (Juventus) – La n.10 bianconera ha dato un altro contributo alla causa della Vecchia Signora, concludendo le proprie fatiche con un gol e un assist contro l’Inter, nel big match del 16° turno. Doppia cifra nelle realizzazioni per l’attaccante della Juve, capace sempre di offrire soluzioni alle compagne di squadra in rifinitura.

Giorgia Arrigoni (Milan) – Protagonista nella vittoria pesante del Milan (3-2) contro la Roma. Molto attiva negli ultimi 30 metri, la giocatrice rossonera ha trovato la marcatura e si è fatta vedere più volte alla conclusione, collezionando ben quattro conclusioni. Una vera tuttocampista.

Eva Schatzer (Juventus) – La calciatrice della Vecchia Signora si è saputa distinguere splendidamente nelle due fasi in mezzo al campo, creando gioco e nello stesso tempo intercettando le linee di passaggio nella sfida contro la Beneamata. Una giocatrice decisamente affidabile, in grado di mixare quantità e qualità.

Martina Brustia (Sassuolo) – Centrocampista neroverde in evidenza nel confronto contro il Como. La sua prestazione a legare il gioco con le compagne è stata rimarchevole, come i due assist nei gol delle lariane testimoniano. Inoltre, come riportato dalle statistiche Opta, la giocatrice ha registrato il record di palloni intercettati (quattro) considerando tutte quelle scese in campo.

Noemi Visentin (Lazio) – A segno nella sorprendente vittoria della Lazio (2-0) contro la Fiorentina, l’attaccante biancoceleste è stata anche piuttosto abile nella distribuzione dei passaggi sulla ¾ avversaria in questo turno di Serie A, dal momento che la riuscita delle rifiniture è stata pari al 100%.