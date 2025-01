Calcio femminile: la Roma batte la Juventus nel big match di Serie A, bene l’Inter

Arriva la prima sconfitta in Campionato per la schiacciasassi Juventus. La Vecchia Signora si è infatti dovuta arrendere al cospetto della Roma in occasione del match di cartellone della quindicesima giornata valida per la Serie A 2024-2025 di calcio femminile, uscendo dal campo del Tre Fontane con il risultato di 3-1. Una sconfitta che riapre lo scenario in ottica classifica, considerato lo scarto di soli quattro punti sulla prima inseguitrice Inter.

La sfida tra le bianconere e le giallorosse non è mai banale. E anche la partita odierna non è stata da meno. Dopo infatti appena tre minuti le capitoline sbloccano il risultato, passando in vantaggio grazie all’ottima situazione creata da Viens, la quale con una sponda appoggia a Dragoni, quest’ultima molto brava a destreggiarsi tra le avversarie entrando in area e superando Peyraud-Magnin. La risposta dell’attuale capolista si palesa solo nel secondo tempo quando, al 59′, Bonansea trova lo spiraglio giusto per imbattere a rete sulla sinistra.

Ma la felicità juventina dura appena dieci minuti. Al 71’ infatti le padrone di casa vanno nuovamente avanti, timbrando il 2-1 con un calcio di prima intenzione da parte di Giugliano, perfettamente servita da un rasoterra chirurgico di Glionna. All’83’ poi Beccari atterra Haavi dentro l’area, provocando così un calcio di rigore per la Roma, concretizzato da Linari su botta centrale, ultimo squillo che rinfranca le ragazze di Alessandro Spugna, adesso terze con 31 punti.

Lotta e la spunta poi la seconda della classe Inter, vittoriosa di misura contro un Como davvero difficilissimo da domare. A timbrare il goal-partita in una disputa molto equilibrata è stata al 69′ la solita – gigantesca – Elisa Polli, abile a raccogliere la bella idea di Schough con un controllo e un relativo sinistro che si insacca in rete.

Arriva solo un pareggio invece per la Fiorentina, che non è andata oltre l’1-1 in Emilia contro un Sassuolo sempre gagliardo. Le neroverdi smuovono per prima il tabellino al 35’ con Philtjens, la quale anticipa le avversarie battendo in porta accogliendo un cross teso da parte di Fisher. Ma al minuto 42’, su calcio di rigore, la viola pareggia i conti con Severini. Nella ripresa ci sarà spazio anche per diverse occasioni per parte, compreso un palo colpito clamorosamente da Bredgaard. Per le giocatrici di Alesandro Spugna arriva quindi un solo punto che non scaccia la crisi.

Si dividono la posta anche il Milan e la Sampdoria, uscite dal campo lombardo con il risultato di 2-2; responso amarissimo per la Doria che ha davvero accarezzato concretamente il sogno vittoria, considerato il parziale di 0-2 portato avanti fino all’85’ grazie alle reti di Fallico (47’) e il raddoppio di giustezza da parte di Nicole Arcangeli (76’). All’ottantacinquesimo giro di orologio infatti Karczewska ribatte in rete dopo una bella giocata di Marinelli, preludio del pareggio ad opera di Pisa con una bordata potente. Il pari aiuta comunque la squadra genovese, sempre in fondo alla classifica ma con un solo punto di svantaggio sul Napoli. Di seguito la classifica completa.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: CLASSIFICA AGGIORNATA

Aggiornata al 19 gennaio 2025.