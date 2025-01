Calcio femminile, Juventus vittoriosa contro l’Inter nel 16° turno di Serie A: Girelli e Cantore decisive

Juventus vittoriosa nel big match (anticipo) del 16° turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2024-2025. Allo Stadio Pozzo – La Marmora di Biella, la formazione allenata da Max Canzi voleva dimostrare la propria superiorità nello scontro diretto contro l’Inter e la missione è stata compiuta da questo punto di vista.

Prime fasi di gioco equilibrate e al 27′ sono state le bianconere a trovare la via della rete: Cristiana Girelli, con la sua solita gioca di sponda, ha trovato l’accorrente Sofia Cantore che, entrata in area, ha lasciato partire un destro potente sotto la traversa, valso l’1-0.

Al 30′ è stata Girelli a mettersi in proprio: sulla respinta di Rúnarsdóttir su un suo colpo di testa, la n.10 si è fatta trovare pronta nel tap-in. La realizzazione ha permesso all’attaccante della Vecchia Signora di raggiungere la doppia cifra nei gol in stagione (10).

Sotto nello score, la Beneamata ha cercato comunque di imbastire delle azioni d’attacco che potessero mettere sotto pressione Peyraud-Magnin, che in questo senso ha letteralmente abbassato la saracinesca e non permesso alle ospiti di trovare la via della rete. Juventus quindi vittoriosa, ad allungare in classica (+7 sulle nerazzurre). Per l’Inter parliamo dell’11° ko contro le bianconere.