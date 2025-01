Calcio a 5, vittorie di Napoli, Genzano e Roma nel 13° turno di Serie A. Feldi battuta da Sandro Abate

Andato in archivio il 13ª giornata della Regular Season di Serie A di calcio a 5 2024-2025. Tante partite ed emozioni in un turno infrasettimanale dai mille risvolti. Partiamo dall’impresa del Sandro Abate, capace di imporsi contro Eboli nel terzultimo appuntamento del girone d’andata. 4-3 lo score in favore degli irpini, eccezionali nel rendimento nella ripresa, con le reti di Pina, Galletto e di Di Luccio che hanno spaccato la partita. Un risultato importante in chiave qualificazione Final Eight.

Il Meta Catania non si lascia pregare e ha approfittato della caduta delle Volpi, andando a imporsi 3-2 contro L84. Grazie a un Dian Luka particolarmente ispirato, la formazione etnea è a -1 dalla squadra leader. Vittoria per il Napoli di Fulvio Colini, nonostante le tante assenze: 4-1 a Manfredonia, portando a undici i risultati utili, Un super Borruto tanto per gradire, autore di una tripletta, a trascinare letteralmente i partenopei.

Torna a vincere l’Ecocity Genzano. La formazione di David Marin sbanca a Pesaro, grazie al 3-2 contro l’Italservice e alla decisiva rete di De Oliveira a 2’14” dalla conclusione. Successo fondamentale per la citata qualificazione alla Final Eight da parte della Roma 2927, a segno a Orte contro l’Active (2-1).

Affermazione anche per il Came Treviso contro il Padova (1-0). Sacon ha deciso il confronto veneto. I trevigiani, con questo riscontro, hanno raggiunto in classifica la Fortitudo Pomezia, fermata sull’1-1 a Cosenza dal Pirossigeno. Primi tre punti per il Benevento di Fausto Scarpitti: 2-1 contro lo Sporting Sala Consilina.