Calcio a 5, pari spettacolare tra Roma e Feldi Eboli, Catania fermato e vittorie di Napoli e Genzano nel 14° turno

Andata in archivio la 14ª giornata della Regular Season di Serie A di calcio a 5 2024-2025. Tante partite ed emozioni nel turno andato in archivio, nel suo ormai classico formato a spezzatino. Il tutto ha avuto inizio venerdì 17 gennaio e magari qualche scaramantico avrà fatto gli scongiuri. Battute a parte, sono arrivate le nette affermazioni del Napoli Futsal e del Genzano, rispettivamente contro il Came Treviso e Manfredonia.

La formazione allenata da Fulvio Colini ha imposto la propria legge con un 4-0 senza appello: a segno Bolo, Duarte, De Luca e Borruto. Partenopei quarti in classifica, con gli stessi punti del citato Genzano, vittorioso 4-1 davanti al pubblico di casa contro la formazione pugliese. Una doppietta di Fusari e le reti di Micheletto e di Nem a decidere la sfida, rendendo vano il gol degli ospiti di Carbacas. Nel derby campano Sandro Abate vittorioso 2-1 contro Benevento, con le marcature di Gui e di Pina a decidere. Josema a segno per i beneventani. Irpini ai margini della zona playoff. In tutto questo, pari spettacolare (4-4) tra L84 e Città di Cosenza, coi neroverdi costretta al mezzo passo falso dai calabresi.

Sabato 18 si registra il pari del Meta Catania (2-2) contro l’Active Network. Etnei costretti a inseguire nella ripresa, dopo un primo parziale sotto 2-1 per effetto della doppietta di Block. Luka allo scadere ha assicurato il pari ai siciliani. Cinquina della Fortitudo Pomezia contro Sala Consilina e Italservice Pesaro a sbancare sul campo del Padova (2-1).

A completamento (domenica 19), succede un po’ di tutto nella sfida tra Roma e la capolista Feldi Eboli, terminata sul 6-6. La compagine romana recupera ben 3 gol alla Feldi e poi sbaglia il rigore del sorpasso. Un match decisamente folle. Nel primo tempo, ospiti in vantaggio 3-2 coi gol di Etzi (doppietta) e di Venacio, per i giallorossi a segno Fortino (doppietta). Nella ripresa, l’autogol del citato Etzi e le realizzazioni di Venacio (ancora) e di Ugherani (doppietta) sembrano lanciare gli ospiti, ma negli ultimi tre minuti, Fortino, Biscossi e Marcelinho portano al 6-6. Fortino, poi, si lascia ipnotizzare da Montefalcone e non concretizza una vittoria che sarebbe sta leggendaria.