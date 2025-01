Calcio a 5, Feldi Eboli e Meta Catania continuano a vincere. Bene Pomezia

La dodicesima giornata della stagione regolare della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 è andata ufficialmente archivio portandosi dietro il consueto carico di gol ed emozioni.

In vetta alla classifica continuano il loro duello a distanza Feldi Eboli e Meta Catania: campani vittoriosi 0-3 sul campo del Petrarca, siciliani dilaganti addirittura per 1-6 in casa della Roma.

Due pareggi per Napoli e Genzano: 1-1 per i partenopei contro l’Active Network e un pirotecnico 4-4 per i capitolini contro il Benevento.

Poi un doppio 4-1: quello dello Sporting Sala Consilina sul Manfredonia e quello della L84 Torino contro la Came Treviso. Infine lo 0-1 del Cosenza nella tana del Sandro Abate e il 3-1 della Fortitudo Pomezia sull’Italservice Pesaro.

Prossimo turno, in agenda, l’infrasettimanale valido per la 13esima giornata. Big match: Meta Catania-L84 Torino (14 gennaio h 19.00) e Feldi Eboli-Sandro Abate (14 gennaio h 20.30).

La classifica

Feldi Eboli 30

Meta Catania 26

Napoli 23

Genzano 23

L84 Torino 23

Roma 19

Sporting Sala Consilina 18

Fortitudo Pomezia 17

Came Treviso 15

Petrarca 15

Sandro Abate 12

Active Network 10

Italservice Pesaro 10

Cosenza 10

Manfredonia 9

Benevento 6