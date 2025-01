Calcio a 5: all’Italia femminile non riesce la rimonta. Il Portogallo vince 2-3 nella prima amichevole

La prima amichevole del mini-ciclo di due test match contro il Portogallo, finisce con una sconfitta di misura per la nazionale italiana femminile di calcio a 5, che a Prato è stata sconfitta dalle lusitane per 2-3.

Partita dai due volti: nel primo tempo sono le ospiti ad andare in gol. Apre Fifò, raddoppia immediatamente Pereira e poi chiude i conti della prima frazione, sullo 0-3, Texeira. L’Italia nella ripresa reagisce: Adamatti e Boutimah segnano a metà del secondo tempo. Le azzurre provano poi l’assalto finale senza riuscire però a impattare.

Si chiude così la prima delle due amichevoli contro il Portogallo. Domani, mercoledì 15 gennaio, si replica, con calcio d’inizio previsto sempre per le ore 20.

“Siamo andate sotto per nostre distrazioni – commenta la ct Francesca Salvatore, al sito della Divisione Calcio a 5 -, contro una squadra davvero cinica che non perdona niente. Questo però racconta solo i primi minuti di partita: ho visto un’Italia in palla, mentalmente e fisicamente, con grandissimo carattere e coesione del gruppo. Perdere non piace a nessuno, ma in questo momento in cui ci avviciniamo a grandi passi all’Elite Round (il girone delle qualificazioni al Mondiale, ndr) conta la prestazione su cui studiare e migliorare. Un bravo a tutte le ragazze e complimenti al Portogallo che in questo momento è a un livello altissimo: usciamo dal campo arrabbiate per un risultato mancato, sintomo che il lavoro che le ragazze stanno facendo è davvero importante. Ora servirà recuperare le energie e tuffarci poi nel secondo match di domani”.