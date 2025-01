Biathlon, podio azzurro in IBU Cup a Brezno-Osrblie: staffetta mista terza

Calato il sipario sull’appuntamento di IBU Cup a Brezno-Osrblie. Sulle nevi slovacche, giornata di staffette e nella prova a squadre mista è arrivato il podio per la formazione tricolore. Il quartetto formato da Ilaria Scattolo, che ha esordito anche in Coppa del Mondo a Oberhof, Beatrice Trabucchi, Iacopo Leonesio e Nicola Romanin, è giunta terzo.

Gli azzurri hanno concluso con l’uso di otto ricariche e senza giri di penalità. Da sottolineare le ottime prestazioni di Trabucci (0+1) e di Leonesio, immacolato al poligono. Il ritardo della squadra italiana dalla vetta è stato di 1:14.9. La vittoria è andata alla Norvegia (0+7) a precedere di 1:10.4 l’Austria (0+10) e appunto l’Italia, che ha si è tolta la soddisfazione di precedere la Francia (2+9) a 1:33.7 e l’Ucraina (0+9) a 2:04.0.

Ai piedi del podio, invece, gli azzurri nella single mixed relay. La coppia composta da Linda Zingerle e Marco Barale è stata in lotta per il podio e non c’è andata così lontana. I nostri portacolori hanno concluso in quarta piazza a 1:20.3 con due giri di penalità e 12 ricariche, alle spalle dell’Ucraina che ha terminato con appena due ricariche sfruttate e una prova al poligono eccellente (+1:12.8).

Vittoria della Norvegia (0+7), che con l’ultimo giro di Sivert Guttorm Bakken ha saputo fare la differenza, precedendo la Cechia (0+3) di 43.6 e appunto il duo ucraino menzionato.