Biathlon, Italia femminile decimata a Oberhof. Si aggiunge un altro forfait in vista della sprint

L’Italia, già priva di Lisa Vittozzi per tutta la stagione, dovrà fare i conti con un’altra assenza forzata in vista della sprint femminile di Oberhof, gara d’apertura della quarta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. La FISI ha annunciato infatti un forfait dell’ultimo minuto da parte di Hannah Auchentaller, colpita da un attacco influenzale.

La 23enne altoatesina, non prendendo parte alla sprint di domani, è costretta a rinunciare di conseguenza anche all’inseguimento (riservato alle prime 60 classificate della 7,5 km) di sabato 11 gennaio e potrebbe tornare disponibile eventualmente solo per le staffette miste domenicali (Single Mixed alle ore 12.20 o la staffetta mista olimpica alle ore 14.30).

A questo punto la formazione azzurra al via della sprint femminile (in programma giovedì 9 gennaio dalle ore 14.20 sarà composta da cinque atlete: Dorothea Wierer, Michela Carrara, Samuela Comola, la debuttante Ilaria Scattolo e Martina Trabucchi. Confermato nel frattempo il sestetto maschile formato da Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e l’esordiente Marco Barale.

Gli uomini entreranno in gioco sulle nevi della Turingia venerdì 10 gennaio (ore 14.20) con la sprint sulla distanza dei 10 km, per poi tornare in pista il giorno successivo (sabato 11) in occasione dell’inseguimento. Ricordiamo che il movimento tricolore (tra settore maschile e femminile) è ancora alla ricerca del primo podio della stagione nel circuito maggiore.