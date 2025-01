Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2025. In campo maschile, la Turingia regala poche soddisfazioni all’Italia

Una delle abitudini della Coppa del Mondo di biathlon è rappresentata dal fatto che la prima tappa del nuovo anno solare si disputi a Oberhof (Germania). Il borgo situato nella Selva di Turingia, dunque nel cuore dell’Europa, segna ormai tradizionalmente la fine delle vacanze natalizie e la ripresa delle operazioni.

Si riparte da un contesto ostico, uno dei più temuti e malsopportati dagli atleti. D’altronde le condizioni meteo sono spesso avverse e il poligono è verosimilmente il più complicato dell’intero circuito. Oltre a essere sovente flagellato da vento e nebbia, vi si arriva dopo 600 metri di piano atleticamente difficilissimi da gestire. Lo “zero” è molto raro, di conseguenza ha un peso specifico maggiore rispetto ad altre località.

Guardando al settore maschile, Oberhof ha organizzato ben 72 gare individuali di primo livello (7 venti km, 32 sprint, 17 inseguimenti, 16 mass start). Per quanto riguarda le prove miste, se ne sono disputate 6 (3 staffette e altrettante a coppie).

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 4 – SETTORE MASCHILE

Località: Oberhof (Germania)

Prima volta in calendario: marzo 1984

Si è gareggiato l’ultima volta nel: gennaio 2024

Grandi eventi organizzati: Mondiali 2004 e 2023

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Venerdì: Sprint

Sabato: Inseguimento

Domenica: Gare Miste

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

BJØRNDALEN Ole Einar [NOR] – 9 vittorie

(3 SP, 3 PU, 3 MS) da gennaio 1997 a gennaio 2010

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

2020 (SP) – FOURCADE Martin [FRA]

2020 (MS) – FOURCADE Martin [FRA]

2021 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2021 (PU) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

2021 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2021 (MS) – BØ Tarjei [NOR]

2022 (SP) – LOGINOV Alexander [RUS]

2022 (PU) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

2023 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR] {Mondiali}

2023 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR] {Mondiali}

2023 (IN) – BØ Johannes Thingnes [NOR] {Mondiali}

2023 (MS) – SAMUELSSON Sebastian [SWE] {Mondiali}

2024 (SP) – DOLL Benedikt [GER]

2024 (PU) – STRØMSHEIM Endre [NOR]

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

10 (6-2-2) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

9 (3-2-4) – BØ Tarjei [NOR]

9 (1-5-3) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

5 (1-1-3) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]

2 (2-0-0) – LOGINOV Alexander [RUS]

2 (1-0-1) – STRØMSHEIM Endre [NOR]

2 (0-2-0) – JACQUELIN Emilien [FRA]

2 (0-1-1) – DALE Johannes [NOR]

1 (1-0-0) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

1 (0-1-0) – LEITNER Felix [AUT]

1 (0-1-0) – PONSILUOMA Martin [SWE]

1 (0-0-1) – LAPSHIN Timofey [KOR, ai tempi RUS]

1 (0-0-1) – HOFER Lukas [ITA]

1 (0-0-1) – KÜHN Johannes [GER]

N.B. : vengono riportati tutti gli uomini formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche o impedimenti di altra natura.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

66 (23-20-23) – NORVEGIA

47 (14-23-10) – GERMANIA [All-Inclusive]

32 (16-9-7) – FRANCIA

31 (13-9-9) – RUSSIA

9 (1-4-4) – SVEZIA

7 (1-0-6) – ITALIA

6 (2-2-2) – AUSTRIA

5 (1-1-3) – URSS

4 (1-1-2) – POLONIA

4 (0-1-3) – REP.CECA

1 (0-1-0) – BIELORUSSIA

1 (0-1-0) – USA

1 (0-0-1) – FINLANDIA

1 (0-0-1) – SLOVENIA

1 (0-0-1) – SVIZZERA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

19 gennaio 1995 – PALLHUBER Wilfried (IN)

3° posto

31 gennaio 1991 – CARRARA Pieralberto (IN)

2 febbraio 1991 – ZINGERLE Andreas (SP)

6 gennaio 2007 – VUILLERMOZ René Laurent (SP)

5 gennaio 2017 – WINDISCH Dominik (SP)

7 gennaio 2017 – WINDISCH Dominik (PU)

12 gennaio 2019 – HOFER Lukas (PU)

ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’

HOFER Lukas

Gare disputate: 28

Podi: 1

Ingressi nella top-ten: 11

GIACOMEL Tommaso

Gare disputate: 13

Miglior risultato: 11° posto (PU gennaio 2024)

BIONAZ Didier

Gare disputate: 9

Miglior risultato: 18° posto (SP gennaio 2024)

Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Patrick Braunhofer ed Elia Zeni.

GARE MISTE, TUTTI I PODI

2021 (Staffetta) – RUSSIA, Norvegia, Francia

2021 (Coppie) – FRANCIA, Svezia, Norvegia

2022 (Staffetta) – NORVEGIA, Bielorussia, Francia

2022 (Coppie) – RUSSIA, Austria, Ucraina

2023 (Staffetta) – NORVEGIA, Italia, Francia {Mondiali}

2023 (Coppie) – FRANCIA, Svezia, Italia {Mondiali}

GARE MISTE, PRECEDENTI ITALIA

2° posto

Mondiali 2023, Staffetta – (Vittozzi, Wierer, Bionaz, Giacomel)

3° posto

Mondiali 2023, Single Mixed – Vittozzi/Giacomel