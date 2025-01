Berrettini-Norrie, Australian Open 2025: orario, programma, tv, streaming

A Melbourne Matteo Berrettini farà il proprio esordio agli Australian Open 2025 di tennis nella notte italiana di martedì 14 gennaio: l’azzurro affronterà il britannico Cameron Norrie, nel primo match in programma all’1.00 ora italiana sulla Kia Arena.

Quello che andrà in scena nella prossima notte italiana sarà il secondo confronto diretto tra i due: l’unico precedente sorride all’azzurro, che nel 2021 si impose in finale nel torneo del Queen’s Club di Londra, giocata sull’erba, imponendosi in tre set con lo score di 6-4 6-7 (5) 6-3.

La sfida Berrettini-Norrie, in programma nella terza giornata degli Australian Open 2025 verrà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Martedì 14 gennaio – Kia Arena

Dall’1.00 ora italiana

Matteo Berrettini (Italia)-Cameron Norrie (Gran Bretagna) – Diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.